Actuellement, les célébrités hollywoodiennes ont élevé la voix pour qu’il y ait plus d’inclusion et de représentation de toutes sortes de personnes sur grand écran, à travers les projets des studios de cinéma, l’un de ceux qui est en faveur de cette idée est Dwyane Johnson, comme il a été récemment rapporté que l’acteur veut plus de diversité dans ‘Hobbs & Shaw 2’, suite de la franchise dont il est le protagoniste.

“ Fast and Furious ” est devenu connu non seulement pour ses scènes d’action de voiture qui enfreignent toutes les lois de la physique, mais aussi parce que l’ensemble de son casting représente une grande diversité, car il y a des acteurs Latino, italien, afro-américain, caucasien, asiatique, arabe, parmi tant d’autres et ce qui est remarquable, c’est qu’ils rassemblent tous ces acteurs de manière organique, sans être trop forcés.

Cependant, pour Dwyane The Rock Johnson, cela n’a pas été suffisant, car selon le journaliste Daniel Richtman, l’acteur souhaite qu’il y ait plus de diversité dans ‘Hobbs & Shaw 2’, spin-off de ‘Fast and Furious’Bien qu’il y ait eu inclusion dans la première partie, puisque vous pouvez voir des acteurs, latinos, colorés, caucasiens, par exemple, Eiza González, Idris Elba, Cliff Curtis, Roman Reigns entre autres.

Bien sûr, on ne sait pas exactement combien de diversité il souhaite pour le long métrage, cependant, étant l’un des hommes les plus influents de l’industrie du divertissement et est à la fois producteur et acteur, Je pourrais embaucher plus de personnes de diverses ethnies, bien sûr, rien n’est encore confirmé.

D’un autre côté, des sources proches d’Universal ont rapporté que The Rock avait demandé un millionnaire pour participer à “ Hobbs & Shaw 2 ”, dépassant le salaire de Vin Diesel, mais n’ont pas précisé le montant que cela pourrait affecter un peu économiquement sur la production, mais ils informent que les producteurs seraient prêts à payer.