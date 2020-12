Laissant derrière la controverse qui a été générée après Le weekend Qualifiant les Grammy Awards de “corrompus” pour n’avoir obtenu aucune nomination, le chanteur est toujours très actif sur les réseaux sociaux, mais cette fois pour présenter le remix de sa chanson à succès “Blinding Lights”. Cependant, cette nouvelle version ne fonctionne pas seule, mais ni plus ni moins qu’avec Rosalia.

Depuis Twitter, le chanteur canadien a laissé place à deux publications pour annoncer officiellement la collaboration avec le chanteur espagnol, qui en 2019 a attiré l’attention grâce à la chanson «With height» aux côtés de J Balvin. Le clip vidéo, que vous pouvez trouver en tête de cette note, suit une vidéo lyrique mettant en vedette les deux interprètes, qui semblent être en séance photo ou filmer les coulisses de ce qui sera le clip vidéo officiel et dont le contenu émule le genre à partir d’images trouvées. En outre, cette nouvelle aversion est heureuse de fusionner la langue anglaise et la langue espagnole.

Il est à noter que cette nouvelle collaboration a déjà généré des mèmes interminables via les réseaux sociaux et que nous vous présentons ci-dessous:

Avez-vous aimé le remix de “Blinding Lights”?

J’écoute la collaboration de Rosalía avec The Weeknd 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️…. rien!! Je ne veux plus rien 😔😔😔😔 pic.twitter.com/WVxsr4fanX – 😉 Carlos Hdz 👑 (@r_carlos_hdz) 4 décembre 2020

“Blinding Lights” correspond au deuxième single du quatrième album studio de The Weeknd intitulé After Hours. La chanson a été un succès dans le monde entier et en fait, elle est devenue la chanson la plus écoutée de l’année 2020 via Spotify avec plus de 1,6 milliard de vues.

“‘Blinding Lights’ était la chanson la plus jouée sur Spotify en 2020.”

Tout au long de sa carrière artistique, The Weeknd a reçu plusieurs prix et nominations aux American Music Awards, au Billboard Music Award et aux Grammy Awards. De ce dernier, il a remporté le prix du meilleur album de musique urbaine contemporaine pour Beauty Behind the Madness et Starboy.

Sur le film, The Weeknd a été présenté sur la bande originale de Fifty Shades of Grey avec le thème «Gagné».

The Weeknd continuera également de faire la une des journaux en 2021 car il a été confirmé qu’il chantera à la mi-temps du Super Bowl LV la prochaine fois. 7 février 2021 au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

