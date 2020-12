Joe Strummer, le leader légendaire de The Clash, adorait écouter de la musique à la radio. Même en tournée dans le monde avec “ le seul groupe qui compte ”, Joe Strummer rêvait encore d’avoir un jour une émission de radio où il mettrait des disques pour le BBC World Service, où il entendrait les derniers succès britanniques à sa radio. ondes courtes quand j’étais adolescent en Afrique.

C’est finalement en 1998 que Joe Strummer réalisera son rêve avec son émission de radio «London Calling». De là à 2001, Strummer a présenté une série de spectacles avec un format simple: un homme et sa collection de disques. Une archive sonore qui englobe la musique du monde entier et comprend de nombreux artistes rock, reggae et folk qui ont inspiré The Clash (ainsi que de nombreuses surprises.)

Ces émissions radiophoniques ont inspiré de nombreux auditeurs du monde entier, dont le réalisateur Julien Temple, qui met en avant ces émissions dans son documentaire “Joe Strummer: The Future is Unwritten”.

Vous pourriez aussi être intéressé par: 10 documentaires sur les musiciens.

«Joe était le meilleur communicateur», dit Temple. “Il a fait sentir à son public qu’il le connaissait à un niveau personnel unique: intime, irrévérencieux et inspirant à la fois.”

Les 14 épisodes originaux d’une demi-heure ont été réduits à 8 émissions d’une heure. A cette compilation s’ajoutent également des entretiens avec Joe Strummer, ses anciens coéquipiers de The Clash, Tom Morello (Rage Against the Machine / Audioslave / Prophets of Rage) et le cinéaste Julien Temple, entre autres. De plus, Jon Langford est celui qui présente chacun des épisodes et c’est aussi celui qui présente Joe avant chacun de ses spectacles.

Voici ce que vous trouverez dans chaque épisode de l’émission de radio de Joe Strummer, que vous pouvez écouter ici.

ÉPISODE 1

Partie 1 – Introduction (29h00)

Rock the Casbah – Rachid TahaOmotepe – Joe StrummerBlack Sheep Boy – Tim HardinMinuit – Earnest Ranglin & Baba MaalThis Is Radio Clash – The ClashNervous Breakdown – Eddie CochranTo Love Somebody – Nina SimoneTrash City – Latino Rockabilly WarWillesden à Cricklewood –

Entracte (1h00)

Armagideon Time – Le choc

Partie 2 – 31 août 1998 (29h00)

This Land Is Your Land – Trini LopezPetite hache – U-RoyMinuit – Earnest Ranglin & Baba MaalLokoko – Thu-ZahinaLong As I Can See The Light – Monkey MafiaMartha Cecilia – Andres Landero (and his outfits) Symbolic Language – Pacou

Crédits (0:30)

ÉPISODE 2

Partie 1 – 7 septembre 1998 (29h00)

Radio One – Mikey DreadLawdy Miss Clawdy – Elvis PresleyAh, Ngai Nzambe – Luyeye GastonDaddy – Dust JunkiesDa Camino a la Vereda – Buena Vista Social ClubCarrick Fergus – Brian FerryJa Gaita – Orquestra Emisoras Fuentes Sandpaper Blues – Radar

Entracte (1h00)

Hitsville Royaume-Uni – The Clash

Partie 2 – 14 septembre 1998 (29h00)

Know Your Rights – The ClashGroovin ‘- Young RascalsNatty Rebel- U-RoyJullandar Shere – CornershopColours – DonovanTo Love Somebody – Nina SimoneJour-O – Harry BelafonteIzinkomo Zombango – Mzikayifani ButheleziBa Boo La La – Le Lion

Crédits (0:30)

ÉPISODE 3

Partie 1 – 21 septembre 1998 (29:30)

Radio One – Mikey DreadAmazimuzimu – DilikaLa Cumbia Primero – Fiesta En Mi PuebloDomino – Van MorrisonTry A Little Tenderness – Otis ReddingBoy In The Bubble- Paul SimonTake Me With You My Darling, Take Me With You – The Master Musicians Of Jajouka (Enregistré par B. Jones) Fever- Horace AndyOver The Rainbow / Wonderful World – Israel K.La Vaca Vieja- Rufo Garrida et Su OrquestraCe n’est pas Dieu qui a fait les Honky Tonk Angels – Kitty Wells

Entracte (1h00)

La magnifique danse – The Clash

Partie 2 – 9 janvier 2000 (28h30)

The Killer – Big YouthHang on Sloopy – The McCoysNvule N’Delela – Brenda FasseeLittle Old Wine Drinker Me – Dean MartinY Su Conhuntos – Andres Landero (and his outfits) Starting a New Cycle (Starting a New Life) – Van MorrisonSala Molende – Tabu Frantal

Crédits (0:30)

ÉPISODE 4

Partie 1 – 16 janvier 2000 (28h00)

Radio One – Mikey DreadHit the Road Jack – Big YouthFire in Soweto – Sonny OkosunNursery Rhyme – Bo Diddley “I Got Life” (Ain’t Got No) – Nina SimoneCrawfish – Elvis PresleyRez – Underworld

Entracte (1h00)

J’ai combattu la loi – Le choc

Partie 2 – 23 janvier 2000 (30h00)

Cool Breeze – Big YouthStairway to the Stars – Ella FitzgeraldNot Fade Away – Rolling StonesUp Around the Bend – Creedence Clearwater RevivalJeeny- Afel BocoumCastles Made of Sand – Jimi HendrixShoba – A Sambe Siye E Goli (Go to Jo’burg) Swingtown – Steve Miller Partenaire BandJunco – The Clash

Crédits (0:30)

ÉPISODE 5

Partie 1 – 30 janvier 2000 (29h00)

Radio One – Mikey DreadBlitzkrieg Bop – RamonesThe Freedom Fighters – The UpsettersTous Les Garcons et Les Filles – Francoise HardyGwandir – NashaCorinna Corinna – Bob DylanSyncopate- The AstronautsNguellel – Baba SekPublic Enemy # 1 – Max Romeo

Entracte (1h00)

Droit en enfer – The Clash

Partie 2 – 6 février 2000 (29h00)

Ghetto Defendant – The ClashMon Amour, Ma Cherie – Amadou & MariamsDo It Again – Beach BoysBaby, What You Want Me To Do – Jimmy ReedL’homme qui a vendu le monde – LuLuRomal – Les gangsters de DJ Gino avec Surjit BindrakhiaChimta -Tariq LoharMehabooba – Ravi Bal

Crédits (0:30)

ÉPISODE 6

Partie 1 – 13 février 2000 (29h00)

Radio One – Mikey DreadFeeling Time – Joy WhiteAzara Al Hay – RashaTippy Toes – The MetersCumbia Saramuya – Los Corraleros De MajagualWang Dang Doodle – Koko TaylorTumbling Dice – Rolling StonesHatisi Tose – Bhundu Boys

Entracte (1h00)

Partie 2 – 24 juin 2001 (29h00)

Top Ranking – Johnny ClarkeThe Sunnyside of the Street – The PoguesSome Velvet Morning – Nancy Sinatra & Lee HazelwoodSanga Mbele Mbele – Thu ZahinaGravel Pit – Wu-Tang ClanLong Side Of The Old Santa Fe Trail – Jules AllenPennsylvanie 6-5000 – The Brian Setzer OrchestraFree, Célibataire et désengagé – Huey «Piano» Smith et ses clowns

Crédits (0:30)

ÉPISODE 7

1. Partie 1 – 1er juillet 2001 (29h00)

Radio One – Mikey DreadRock and Roll Music – The BeatlesCouchie – YellowmanUmfaan – Ricardo BornmanSiwuhambile Umhlaba – Amaswazi Emvelo et MahlathiniNervous Breakdown – Eddie CochranTell It Like It – Nina SimoneCendrillon – Eric Monty MorrisLong Hot Summer Night – Jimi Hendrix

Intermédiaire (1h00)

Guerre civile anglaise – The Clash

Partie 2 – 8 juillet 2001 (29h00)

Not Fade Away – The Rolling StonesUnza Unza Time – Emir Kusturica et The No Smoking OrchestraNoisy Place – U-RoyRaise The Alarm – Big DogCheck Your Bucket – Eddie BoGotta See Jane – R.Dean TaylorPuis-je obtenir un témoin – Marvin GayeCo-opération – Franco Et Sam Mangwana

Crédits (0:30)

ÉPISODE 8

Partie 1 – 15 juillet 2001 (29h00)

Radio One – Mikey DreadGlobal a Go-Go – Joe Strummer & The MescalerosGood To Be On The Road Back Home Again – CornershopPeno – Saban BajramovicLa Bamba – Ritchie ValensRoots and Culture – Shabba Ranks Aida Baoury – Orchestra Baobab – N’WolofBeat on The Brat – The Ramones

Entracte (1h00)

Train In Vain – Le choc

Partie 2 – Épilogue (29:00)

London Calling – The ClashArmagideon Time – The ClashWashington Bullets – The ClashThe Magnificent Seven – The ClashJohnny Appleseed – Joe Strummer & the MescalerosOmotepe – Joe StrummerRock the Casbah – Rachid TahaKeys to Your Heart – The 101’ers

Crédits (0:30)



Pablo Riquelme Je suis fan de sport, de musique, de LEGO et de technologie / innovation. Je collabore à TrendWatching, TrendHunter, BusinessofPurpose, VivaBasquet et maintenant à Cine PREMIERE. Je suis un mangeur de séries et je trouverai toujours un épisode des Simpsons lié à quelque chose qui se passe dans le monde.