Ce dimanche 3 janvier 2021, Shūeisha a publié le chapitre 1000 du manga Une pièce dans les pages du magazine emblématique Weekly Shōnen Jump. Pour célébrer cette étape importante, l’éditeur japonais a lancé son premier sondage de popularité mondiale des personnages de la franchise et a partagé une lettre émouvante écrite par le mangaka. Eiichirō Oda.

L’histoire de One Piece a commencé le 22 juillet 1997 dans Weekly Shōnen Jump et, depuis lors, ses chapitres ont été compilés en 97 volumes à ce jour. C’est le manga le plus vendu de tous les temps – avec des ventes de plus de 470 millions d’exemplaires dans le monde – et détient le record Guinness du “plus grand nombre d’exemplaires édités de la même œuvre graphique par un seul auteur”. Panini Manga publie l’impression au Mexique depuis 2014.

Eiichirō Oda a exprimé à ses lecteurs sa gratitude pour avoir accompagné son travail pendant quatre décennies différentes maintenant et a anticipé que la fin du manga dépassera toutes leurs attentes. Rappelons que dans une interview en août 2020, Oda a déclaré que la saga Luffy et les chapeaux de paille se terminerait dans quatre ou cinq ans.

Lettre d’Eiichirō Oda

1000 chapitres !! Je, euh, wow… Je n’ai pas de mots pour décrire la tourmente des 23 dernières années. Littéralement, la moitié de ma vie a tourné autour de la toute-puissante SÉRIALISATION HEBDOMADAIRE haha. Mais ce n’est pas seulement moi, Luffy et les Chapeaux de Paille ont également navigué vers tant d’îles différentes et se sont retrouvés impliqués dans tant d’aventures. À ce stade, je ne suis pas sûr du nombre de vies qu’ils ont touchées en cours de route! Mais c’est grâce à eux que tant de personnes spéciales sont entrées dans ma propre vie; d’abord et avant tout ma famille. Toutes ces personnes m’ont soutenu au fil des ans et je leur suis profondément redevable. Pendant ce temps, mes lecteurs mènent leur propre vie bien remplie. Il existe une certaine théorie concernant la lecture à long terme dans le monde du divertissement qui dit: “Un groupe donné de lecteurs changera d’une série après cinq ans.” Donc, pendant longtemps, j’ai évité d’appeler mes lecteurs «fans». Vous savez ce qu’ils disent: “La fierté vient avant une chute”. Je m’étais convaincu que je ne devais pas trop y croire parce que mes lecteurs finiraient par quitter la série et passer à autre chose. Laissez-moi vous dire que vous vous êtes tous ridiculisés en y pensant même. Sa foi en Luffy m’a amené à croire en vous tous, et c’est ce qui me permet de continuer à dessiner exactement le type de manga que je veux dessiner. Nous voilà donc prêts à nous mouiller les orteils dans les dernières étapes de l’histoire. Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver à mille chapitres. Cependant, c’est parce que j’ai terminé mille chapitres que vous devez me croire que je vais les mener jusqu’au bout. L’histoire qui vous attend dépassera vos attentes! Je le dis sérieusement!! J’ai une faveur à vous demander. C’est pour tous ceux avec qui – d’une manière ou d’une autre – j’ai réussi à tisser un lien, c’est-à-dire des FANS ONE PIECE à travers le monde! Cette histoire est longue. Mais juste un peu plus longtemps, suivez Luffy et son équipage alors qu’ils poursuivent leur aventure! Eiichirō Oda. Janvier 2021.

En Occident, le journal américain The New York Times a publié dans son édition ce lundi une publicité en couleur d’une page sur le premier sondage de popularité de One Piece. Les fans du monde entier peuvent désormais voter sur le site onepiecewt100.com pour leurs personnages préférés, avec la possibilité de voter une fois par jour, tous les jours, jusqu’au 28 février. Les participants peuvent recevoir un modèle de réalité augmentée des personnages les plus populaires de la série, avec différents personnages se joignant pendant toute la durée de l’enquête.

Au Japon, Shūeisha a publié deux vidéos commémoratives pour célébrer le jalon des 1000 chapitres du manga et promouvoir la campagne d’enquête. Les deux vidéos se concentrent sur le slogan «We Are One» (We Are One). L’éditeur a décrit la signification du slogan comme suit: «Quelles surprises nous attendent? Étant donné que différentes valeurs et façons de penser convergeront pour créer le TOP 100 mondial, quel personnage deviendra le seul numéro 1? Pour le découvrir, nous devons nous unir ».

Enfin, les numéros combinés 3 et 4, et 5 et 6 de cette année du magazine Weekly Shōnen Jump présenteront Luffy sur une double couverture spéciale en fusionnant les deux numéros. Il convient de noter que les mangakas renommés de cette publication japonaise tels que Kōhei Horikoshi (My Hero Academia), Mitsutoshi Shimabukuro (Seikimatsu Leader Den Takeshi!), Boichi (Dr STONE) et Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) ont dessiné leurs personnages One Piece préférés vers cette double couverture.

Publicité One Piece dans le New York Times

L’histoire créée par Eiichirō Oda tourne autour de la recherche du trésor légendaire connu sous le nom de «One Piece», qui était caché quelque part dans les eaux perfides de la Grand Line par Gol Roger, le «roi des pirates». Notre protagoniste est le jeune Monkey D. Luffy, capitaine des Pirates du Chapeau de Paille, dont le corps était en caoutchouc après avoir mangé un «fruit du diable» durant son enfance. Créant de nouveaux alliés et ennemis au fur et à mesure de sa progression dans cette aventure épique, Luffy vise à trouver ce trésor et ainsi devenir le nouveau «roi des pirates».

Le manga a une adaptation d’anime populaire et durable de Toei Animation (Dragon Ball Z), qui a diffusé son premier chapitre le 20 octobre 1999 au Japon et compte 956 épisodes diffusés jusqu’à présent. Tous et leur diffusion simultanée respective peuvent être appréciés avec des sous-titres espagnols en Amérique latine via Crunchyroll. En octobre dernier, Netflix a ajouté à son catalogue les 61 premiers chapitres, correspondant à la saga dite «East Blue», avec un nouveau doublage latin. Le géant du streaming rouge produira une série One Piece en direct.

Couverture double One Piece dans le magazine Weekly Shōnen Jump

Vous pouvez lire le chapitre 1000 de One Piece intitulé “Straw Hat Luffy” légalement, gratuitement et en espagnol via l’application Manga Plus.

Eiichirō Oda une pièce



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE