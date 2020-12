‘Pathfinders: Adventum’ C’était un avant et un après en ce qui concerne la fiction historique espagnole, restant comme la grande référence moderne avec laquelle comparer toute autre production qui pourrait venir plus tard, télévisée ou non. C’était la première fois, depuis que j’ai des cheveux dans des endroits où auparavant je n’avais pas d’esprit critique, que je voyais une fiction espagnole de ce style que je croyais. Que cela semblait “pour de vrai”, et non pas une performance de scène raide et rongée par les mites.

C’est et continue d’être, d’ailleurs, une sacrée série, d’ailleurs.

Depuis lors, la fiction historique espagnole, sans doute soutenue par la projection internationale de la langue espagnole, a gagné en confiance et a commencé à exploiter le genre avec beaucoup plus d’intention et surtout d’ambition. Mais, bien que des séries comme ‘La cathédrale de la mer’, «Hernán» ou le récent ‘Ines de mon âme’ Ils ont essayé, aucun, sauf peut-être celui mettant en vedette Óscar Jaenada, n’a été près de mettre un verre de Starbucks sur la table.

‘Cid’ Elle a commencé avec l’espoir de mettre ledit verre sur la table, mais elle s’est également retrouvée avec le désir malgré, sûrement, être celle qui a apparemment été la plus proche – pendant un demi-chapitre – de prétendre être quelque chose de similaire à ‘Game of Thrones’, ce rêve humide. Quelque chose qui n’est pas forcément le compliment qu’il semble être, alors que nous parlons d’une série historique et non d’un fantasme où en pouvant être, tout peut être.

Pour dire la vérité, j’ai tendance à être un peu pointilleux sur ces choses, car mes connaissances sont tellement limitées que je peux dire que la seule chose que je peux garantir que je sais, c’est que je ne sais rien. Je ne demande généralement pas une fidélité excessive quand c’est pour le bien d’une certaine cause, mais je demande un certain degré de respect et de crédibilité: l’histoire continue d’être ce qu’elle est même si nous ne savons pas exactement comment elle était. Mais ‘Cid’ le sentiment est qu’ils ont fait, un peu, ce qu’ils voulaient.

Comme si c’était l’étiquette blanche de ce Brad Pitt Achille.

Les principaux événements rencontrés par le protagoniste, comme dans ‘Forrest Gump’, ils sont là; mais comme dans le film susmentionné mettant en vedette Tom Hanks, tout le reste semble de la fiction. Une fiction pour les autres ajustée à l’âge de la dinde avec laquelle vous serrez comme ‘La maison de papier’ ils ont brûlé tellement de papier; comme celui sur les pages de manuels qui semblent n’avoir rien à voir avec le glamour et la posture d’Instagram, de Tik Tok et autres.

D’un autre côté, il fallait s’y attendre, la figure de Rodrigo Díaz de Vivar étant devenue quelque chose de plus proche d’un étudiant rebelle de Las Encinas que d’un brave mercenaire militaire. Avec lui ‘Cid’, dans sa première saison de seulement cinq épisodes d’une heure, il perd presque toute occasion d’être respecté sauf lors de la reproduction de la bataille de Graus dans son troisième épisode, le moment où l’on voit qu’elle a coûté de la pâte.

Et que malgré tout, ce n’est pas «Hispanie» non plus «Imperium».

Le seul moment, en revanche, dans lequel une série qui manque l’élégance audiovisuelle, la maturité de l’intrigue ou le tempérament narratif de, par exemple, est affichée (ou affichée) ‘La peste’. Loin de l’histoire avec des majuscules dans lesquelles il se cache de temps en temps, ‘Cid’ il est dilué et / ou embourbé dans un développement de conspiration de bureau trop routinier et prévisible qui tend à faire taire, presque par vocation, toutes les voies possibles qui pourraient lui donner vie.

Quelque chose de vie à une fonction et un protagoniste d’une seule pièce.

Cette vie, cette passion et cette énergie ‘Pathfinders: Adventum’ dû donner et recevoir nous ne l’avons pas trouvé dans ‘Cid’, de vêtements éloignés mais trop proches en apparence, en paroles et en sang-froid. Comme si le temps n’était pas passé, dans une fiction qui finit par avoir (ou vouloir avoir) plus en commun avec ‘Game of Thrones’ celle avec une histoire, celle de l’Espagne, celle comme si c’était la nappe d’un pique-nique à côté d’un de ces châteaux à la torito de Osborne.

Un «de ces fonds» qui semblait déjà en ruine à l’époque et qui accueille une fiction historique qui ressemble plutôt à de la fiction qu’à l’histoire elle-même, plutôt peu. Et que je ne suis pas pointilleux: ne me posez pas de questions sur les épées ou les bannières. Égal ‘Pathfinders: Adventum’ Il n’était pas non plus particulièrement précis pour les 300 versions de ce qui n’a jamais été enregistré sur vidéo, bien que chaque plan semblait avoir coûté de la sueur, du sang ou des larmes.

Il s’agit et suppose toujours, bien entendu, une différence notable.