2020 s’annonçait comme une excellente année pour les fans de Marvel: la phase 4 du MCU aurait commencé avec la première prévue de Black Widow, puis aurait conduit à de nouvelles histoires et à l’introduction d’un contenu complètement nouveau pour Disney Plus. Cependant, les complications pour les studios résultant de la pandémie ont amené les fans à manquer de contenu Marvel pour la première fois depuis 2009 depuis une année entière. Pour cette 2021, les projets de l’entreprise sont différents, puisque la restructuration des premières pour l’univers nous apporte un nouveau départ pour la phase 4 avec le premier projet à la télévision Marvel Studios: la série WandaVision.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans la nouvelle série Marvel, WandaVision.

A l’occasion de la première de la série, les protagonistes Elizabeth Olsen et Paul Bettany, les actrices Teyonah Parris et Kathryn hahn, Kevin Feige, le créateur Jac Schaeffer et le réalisateur Shakman mat, s’est réuni pour discuter avec les médias de ce qui se cache derrière la série, de son objectif, du processus créatif, des défis de la formation des personnages et de la construction d’un tout nouvel univers pour deux super-héros.

L’hommage à la sitcom

WandaVision C’est le premier saut vers la sitcom Marvel, donc le développement de l’émission était très différent de ce que le studio avait fait auparavant. La série est un hommage à l’évolution des sitcoms américaines à travers les décennies, donc la production était un défi total pour les acteurs et toute l’équipe impliquée.

“L’idée [con WandaVision] On faisait toujours quelque chose qui ne pouvait normalement pas être fait, la série joue avec le format et joue avec le médium que nous connaissions déjà », explique Kevin Feige.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans la nouvelle série Marvel, WandaVision

Le réalisateur Matt Shakman a révélé qu’à tout moment, ils cherchaient à travailler comme s’il s’agissait d’une sitcom authentique de chaque époque, donc avant le tournage, toute l’équipe a fait un marathon d’anciens épisodes télévisés. Il était essentiel que la conception de la production, les couleurs, la cinématographie, les costumes (ceux qui ont été réalisés par le candidat mexicain aux Oscars, Mayes C. Rubeo) et les performances soient aussi précis que possible. Le premier épisode a même été tourné avec un public en direct, une expérience qu’Elizabeth Olsen a qualifiée de «stressante et pleine d’adrénaline».

Matt Shakman dirigeant Elizabeth Olsen et Paul Bettany

dans la série WandaVision

De même, et contrairement à la sitcom, WandaVision cache également un grand mystère derrière ces épisodes comiques, donc l’équilibre de ces altérations s’inspire également de La dimension inconnue, selon le créateur Jac Schaeffer.

La construction des personnages

Scarlet Witch et Vision ne sont pas des héros qui ont eu une vie particulièrement normale. Après leurs débuts dans le MCU, nous ne les avons connus que pour leurs exploits et leurs pouvoirs, mais à quel point était-il difficile d’emmener les personnages que nous connaissons déjà dans un monde complètement différent?

Pour Elizabeth Olsen, Paul Bettany et les créateurs, le plus important était de les adapter d’une manière totalement crédible qui ne semblait pas être les protagonistes d’une satire, ils ont donc travaillé avec un coach de dialectes et se sont même inspirés de personnages emblématiques pour les réaliser. nouvelles versions d’eux-mêmes.

© Marvel Studios 2020

“Je pense que c’était comme une fusion de Mary Tyler Moore et Elizabeth Montgomery, et je pense avoir accidentellement ajouté du Lucy dans les années 70 simplement parce qu’il y avait tellement de comédie physique”, dit Elizabeth Olsen.

“La projection des pouvoirs de Wanda était également différente”, poursuit l’actrice. «Je ne pouvais pas bouger mon nez comme dans Bewitched, nous avons donc dû penser à autre chose qui convenait à la période. Je suis habitué à ce que tout se déroule dans CGI, donc c’était vraiment amusant d’avoir les effets pratiques là-bas. “

De son côté, Paul Bettany admet qu’il était initialement inquiet. “Je pensais” wow, c’est tellement différent “en lisant le script et en me demandant comment je pourrais convertir [a Vision] par rapport à l’histoire. Et puis j’ai réalisé qu’il a toujours été capable de devenir ce qu’il voulait.

«[Vision] il est omnipotent mais il est aussi naïf, c’est là que j’ai décidé de lui donner un petit Dick Van Dyke et Hugh Laurie et autre chose. Je pense que Vision est juste décente et honorable et… elle existe pour Wanda. Mais il y a aussi beaucoup plus, beaucoup de bouffonneries et de comédie physique. Paul Bettany

© Marvel Studios 2020.

De même, l’introduction de personnages comme Agnes (Kathryn Hahn) et Monica (Teyonah Parris) a aidé Wanda et Vision à se sentir vraiment comme les protagonistes d’une comédie qui reçoit parfois des visites inopportunes de leurs voisins.

Une nouvelle tournure de l’histoire classique des super-héros

Marvel avait déjà exploré des récits télévisés à succès dans le passé, tels que Daredevil et Agents of SHIELD, mais comme il s’agissait de la première incursion des studios à la télévision avec les personnages vus dans les films, ils ont cherché à faire leurs débuts en grand. Le créateur Jac Schaeffer a créé une histoire dans laquelle nous avons l’opportunité de rencontrer nos personnages sous d’autres angles et qui rend également hommage à un amour qui a obtenu très peu de minutes à l’écran.

© Marvel Studios 2020.

“Avec WandaVision, nous leur ouvrons la scène et l’espace pour qu’ils soient dans cette sphère domestique: nous les voyons faire la vaisselle, dans la cuisine, être mignons et … toutes sortes de choses à la maison auxquelles vous ne verriez jamais un super-héros participer”, partage Jac Schaeffer, “donc nous avons vraiment mis ces énormes moments fraternels et dramatiques dans le MCU, puis dans WandaVision, c’est vraiment agréable de mettre tout cela de côté.”

© Marvel Studios 2020.

«Il y a eu beaucoup de réunions avant que les gens comprennent vraiment ce que nous essayions de faire, et finalement Jac et Matt y sont parvenus. Au final, nous avons pu transformer une idée folle en un spectacle spectaculaire », raconte Feige.

Les trois premiers épisodes montrent clairement que WandaVision est une nouvelle proposition dans le genre des super-héros, un univers qui semblait destiné à répéter des formules pour raconter ses histoires. Même, comme l’a révélé Kevin Feige lui-même, il est possible qu’après l’adoption de ce nouveau récit, l’avenir du MCU change complètement dans cette nouvelle phase.

Vous pouvez maintenant profiter des deux premiers épisodes de WandaVision sur Disney Plus.

Disney Plus MCU Scarlet Witch Vision WandaVision



Eugenia Rivas Calderón Amatrice de films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre. Mon réalisateur préféré est Yorgos Lanthimos, mais je le vis aussi en regardant Twilight.