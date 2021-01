DC Films aura la direction de Hamada en tant que président pour amener toute la franchise à un nouveau niveau d’expansion et de production, cependant, des heures après cette annonce, l’acteur qui joue Cyborg, Ray Fisher pense à la prolongation du contrat de Walter Hamada sur son compte Twitter, le soutient-il? Apparemment non.

Pour contextualiser, Toby Emmerich, président de Warner Bros Pictures Group, a rapporté que ledit producteur de films continuerait à superviser tous les projets DC, combinés aux fonctions de HBO Max, pour lesquels il y aura des productions pour le cinéma et pour ladite plate-forme de streaming.

Bien que cela puisse représenter une voie plus organisée et plus prometteuse pour le DC Extended Universe (DCEU), l’acteur Ray Fisher pense à la prolongation du contrat de Walter Hamada en tant que président de DC Films et a laissé entendre qu’il entretenait une relation étroite avec lui. président de DC Entertainment, Geoff Johns et Emmerich, quiCeux qui ont été accusés par la célébrité d’avoir eu des conversations racistes:

«C’est étrange comment ces annonces réactionnaires de @wbpictures oublient toujours de mentionner que Walter Hamada travaillait directement avec Geoff Johns et Toby Emmerich (sur ‘Shazam’) PENDANT le re-tournage de ‘Justice League’ …»

C’est bizarre comment ces annonces réactionnaires de @wbpictures oublient toujours de mentionner que Walter Hamada travaillait directement avec Geoff Johns et Toby Emmerich (sur Shazam) PENDANT les reprises de la Ligue de la justice … Plus à venir. A> E # WalterKnew https://t.co/KWXEpXhw9y – Ray Fisher (@ ray8fisher) 6 janvier 2021

Il ne faut pas oublier que les deux ont également été accusés par Fisher de couvrir les attitudes «grossières et agressives» du réalisateur Joss Whedon lors des réenregistrements de «Justice League». Malheureusement, même si Warner Bros. a fait une enquête à ce sujet l’acteur n’était pas satisfait du résultat et a critiqué la société.

Maintenant, avant la fin de 2020, Fisher a annoncé qu’il se retirait du DCEU, bien qu’il apparaisse dans la mini-série de “ Zack Snyder’s Justice League ” de HBO Max, mais avec cette nouvelle, des rumeurs ont commencé à partir de sources proches de DC Films, qui chercheront à un autre acteur pour jouer Cyborg dans le prochain film «The Flash».