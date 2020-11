Elton John et TikTok feront équipe pour sensibiliser le public au sida. Pour ca, organisera un événement spécial qui sera diffusé sur l’application courte vidéo le 1er décembre de cette année, le jour où l’importance d’une vie sûre avec le virus est commémorée dans le monde entier.

Elton John, avec sa fondation de prévention du sida, animera une émission spéciale sur TikTok.

Dans une déclaration, l’auteur-compositeur-interprète primé a écrit ce qui suit (via Variety):

«Le VIH peut sembler une maladie du passé, en particulier avec le COVID-19 qui fait la une des journaux, mais il nous touche tous. Nous devons nous préoccuper du VIH et mettre fin à la discrimination qui l’entoure. Il y a une excellente programmation sur notre TikTok en direct pour démystifier le VIH, parler de rapports sexuels protégés et s’assurer que les jeunes savent comment se protéger et protéger les autres. “

Le spécial Elton John et TikTok présentera des apparitions et des performances de John, Rina Sawayama, Sam Smith et Sam Fender. De plus, il sera animé par Reggie Yates et David Furnish, le mari de l’auteur de Goodbye Yellow Brick Road. Il est important de mentionner que la présentation ne peut être vue que sur la chaîne de l’artiste au sein de la plateforme susmentionnée et qu’elle débutera à 13h00. (Heure du Mexique central), précisément le premier jour de décembre. En plus de cela, avant la spéciale, les utilisateurs pourront répondre à un questionnaire éducatif sur le virus.

Elton John en concert.

Rich Waterworth, coordinateur de la plateforme en Europe et au Royaume-Uni, souhaite que l’alliance porte ses fruits et contribue à une meilleure compréhension de la santé sexuelle, un objectif pour lequel les médias sociaux peuvent être extrêmement utiles. Voici ce qu’il a dit:

«Nous voulons faire notre part pour aider les gens à comprendre leur santé sexuelle et éliminer la stigmatisation qui existe malheureusement encore autour du VIH / sida. Nous sommes fiers de soutenir la Fondation Elton John AIDS en utilisant notre plateforme pour amplifier son message et éduquer notre communauté d’une manière authentique TikTok. “

