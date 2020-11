Pendant des années, les fans ont rêvé de voir un célèbre couple hollywoodien se transformer en Reed Richards et Sue Storm. Eh bien, il semble que les souhaits ont été entendus, depuis des sources proches de Disney ont souligné que – maintenant oui – John Krasinski et Emily Blunt sont en pourparlers pour le MCU.

Selon le site Small Screen UK (via Tomatazos et We Got This Covered), deux personnes différentes, issues des médias qui n’ont pas été nommées, ont confirmé que Kevin Feige, président de Marvel Studios, tient déjà des réunions avec les histrions.

Qui plus est: ils envisageraient de les présenter avec un film totalement tourné vers Les Fantastiques 4, contrairement à ce que l’on pensait qu’ils pourraient rejoindre l’univers en tant que personnages secondaires.

On sait que la rumeur existe depuis un certain temps, mais ce qui n’a jamais été mentionné, c’est que les époux étaient directement impliqués, un problème qui ajoute sans aucun doute à l’excitation en attendant l’annonce officielle.

En outre, du même portail britannique, ils ont évoqué la possibilité pour Krasinski de se mettre à la place du directeur, mais cette information doit être prise avec prudence, car elle n’a été dite par aucun dirigeant de poids dans la maison de la souris.

En parlant de Krasinski et Blunt en pourparlers pour le MCU, vous pouvez voir ici quelques fanarts, de lui comme M. Fantastic et d’elle comme Sue Storm.

