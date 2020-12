Emma Stone dirige le casting de ‘La malédiction’, une série télévisée composée d’épisodes d’une demi-heure qui a été développée par Josh et Benny Safdie, responsables de «Good Time» et «Diamonds in the Rough».

La série, sur un ton satirique, raconte les problèmes causés par une prétendue malédiction à un couple essayant de concevoir leur premier enfant tandis que, à leur tour, ils sont immergés dans la production d’un programme télévisé à succès sur les rénovations et les améliorations de la maison.

Le comédien canadien Nathan Fielder a joué dans la série aux côtés de Stone, en plus d’assumer la réalisation de tous ses épisodes. Il apparaîtra également crédité comme co-créateur avec Benny Safdie, qui pour sa part se réserve un petit rôle devant les caméras: celui du producteur de l’émission télévisée précitée.

La série, comme “Moonbase 8”, sera une production A24 pour Showtime avec le soutien de Elara Pictures, une société appartenant aux frères Safdie, et Fruit Tree, une société détenue par Stone et Dave McCary.