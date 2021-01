Netflix donne sa propre tournure au classique de Roald Dahl, et maintenant ils ont ajouté Emma Thompson dans le redémarrage de “ Matilda ” qui en plus d’être une version musicale, qui sera dirigée par Matthew Warchus, connu pour son travail sur “ Pride ”.

Auparavant, la plateforme de streaming confirmait que l’actrice, Alisha Weir jouera la fille de 11 ans aux capacités surnaturelles. En outre, Lashana Lynch, qui a déjà été choisie comme Miss Honey, une enseignante qui se lie d’amitié avec Matilda et l’encourage à utiliser ses pouvoirs.

Le livre original est centré sur une jeune fille nommée Matilda, qui utilise ses pouvoirs pour faire face aux divers adultes violents de sa vie pour la protéger, elle et ses amis.

Le fait que ces adultes violents incluent ses horribles parents et un directeur cruel de son école rend les choses difficiles, mais il n’est jamais dissuadé et, avec l’aide d’un enseignant aimable et de ses amis, ils gagneront à la fin.

Warchus a également réalisé la comédie musicale de Broadway basée sur ‘Matilda’, Gagnant du prix Tony et a hâte de présenter l’histoire à une nouvelle génération de fans.

Ils ont officiellement annoncé qu’Emma Thompson apparaîtra dans le redémarrage de “ Matilda ” en donnant vie à la méchante réalisatrice Miss Trunchbull, qui a été jouée par Pam Ferris.

“Matilda” sera une version imaginative et fraîche de la comédie musicale primée, mettant en vedette de jeunes nouveaux venus talentueux, aux côtés de stars établies “, a déclaré Warchus.

Le film sera produit par Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title, Luke Kelly et Jon Finn de The Roald Dahl Story Company, et sera distribué dans le monde entier par Netflix en dehors du Royaume-Uni, où TriStar Pictures le sortira en salles.

La version cinématographique de 1996 est devenue un classique culte, et maintenant Netflix veut donner vie à cette histoire d’une nouvelle manière et pour une nouvelle légion de fans.