Le directeur Scott Derrickson Il a récemment parlé sur ses réseaux sociaux du troisième volet de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, ce qui a soulevé des doutes sur ses propos, car il a déclaré que tous les versements de l’arachnide faisaient partie du MCU, alors les fans ont commencé à créer certaines théories sur ces mots, mais finalement le réalisateur en a parlé et il a été révélé que Scott Derrickson plaisantait sur le Spider-Verse.

Scott Derrickson était le réalisateur qui ‘Docteur Strange’ En 2017 et en raison de différences créatives, il a décidé de ne pas revenir pour la suite, car apparemment le réalisateur voulait lui donner un ton beaucoup plus sombre et terrifiant, quelque chose que Disney n’aimait apparemment pas, alors après avoir quitté le fauteuil du réalisateur, il est arrivé à un arrangement avec Sam Raimi à diriger ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’, car il a de l’expérience à la fois dans l’horreur et dans le genre des super-héros.

Après avoir dit que tous les versements de Spider-Man faisaient partie du MCU, il a finalement dû se tourner à nouveau vers ses réseaux sociaux pour nier et maintenant nous savons que Scott Derrickson a plaisanté à propos du Spider-Verse:

“Je plaisantais lors d’un échange avec @ManMadeMoon. Tout le monde doit se calmer.”

Je plaisantais lors d’un échange avec @ManMadeMoon. Tout le monde a besoin de se calmer. https://t.co/1qQlBHCRvc – NOS ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 25 novembre 2020

Bien que ces mots aient été une blague qui semble être devenue incontrôlable, il semble que d’une certaine manière, cela ait une certaine vérité, car de fortes rumeurs ont indiqué que ‘Spider-Man 3’ aura la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le cadre d’une version alternative du Spider-Verse, car il a même été confirmé que Jamie Foxx revient dans le rôle d’Electro comme dans ‘The Amazing Spider-Man 2’, Scott Derrickson en a-t-il parlé davantage?