En nous promenant dans la ville de Mexico, nous ne pouvons pas imaginer toutes les histoires que ses bâtiments et ses rues protègent. C’est le cas de l’Antiguo Cine Teresa, un lieu dont la réputation a suscité de vives polémiques tout au long de son histoire et dont la belle architecture suscite l’admiration.

Première ouverture du cinéma Teresa

Ce célèbre cinéma a ouvert ses portes au public en 1924. Il y avait une grande salle de projection où ils étaient présentés films en noir et blanc silencieuxCes films étaient accompagnés d’un pianiste qui jouait en direct lors de chaque représentation.

En raison d’une série de travaux routiers et d’agrandissement de l’ancienne avenue San Juan de Letrán, aujourd’hui Eje Central, dix ans plus tard, les premières salles de cinéma ont été démolies partiellement.

Démolition et reconstruction

Dans 1942, le cinéma Teresa a commencé une nouvelle étape, sûrement le meilleur de son histoire. L’architecte mexicain Francisco J. Serrano était en charge de donner vie au nouveau lieu qu’il deviendrait l’un des grands exemples d’art déco de la ville. Avec espace pour environ 3000 spectateurs et une décoration qui en plus d’être impressionnante est unique en son genre.

Est devenu l’un des cinémas les plus luxueux et exclusifs, dans un important point de rencontre social du Élite mexicaine et en l’un des premiers cinémas où vous pourrez profiter de la projection des premières de films hollywoodiens tant attendus. L’intérieur était doté d’une main courante en verre, en bois fin et en bronze qui contrastait avec le finitions en marbre hall et hall, où une copie impressionnante du Vénus de Canova.

Un cinéma dédié aux femmes métropolitaines

Dans cette nouvelle étape, le cinéma Teresa était un lieu dédié aux femmes métropolitaines, et donc aux bonnes coutumes du moment. L’âge d’or du cinéma au Mexique était aussi l’âge d’or du cinéma Teresa.

Dans sa deuxième ouverture, le film The Son of Fury a été projeté. Film américain Réalisé par John Cromwell et basé sur le roman Benjamin Blake de l’écrivain Edison Marshall.

Crise du cinéma Teresa

Au cours des années 90, sous le mandat du président de l’époque Carlos Salinas de Gortari, différentes étaient les mesures qui ont conduit le cinéma national à décliner. Les chaînes de cinéma étrangères contrôlaient le marché et ils ont fini par déplacer des établissements indépendants.

Grâce à l’achat et la projection d’une grande collection de films pornographiques au cinéma Teresa ont été sauvés. Ce qui avait été un lieu fréquenté par des gens de «bonnes coutumes» est devenu un lieu interdit. Tout cela a contribué à oublier sa valeur historique et architecturale.

Récupérer un espace pour le cinéma

Après un long voyage, en 2010, le cinéma Teresa était à nouveau à la dérive. Cependant, il subirait sa dernière et actuelle transformation. Cette fois il deviendrait l’une des nombreuses places technologiques qui envahiraient l’Axe central.

Cependant, le bâtiment a conservé sa façade Art déco distinctive grâce à la supervision de l’INAH. Actuellement Le troisième étage, sauvé par la Cinémathèque nationale en 2013, il fonctionne comme l’un de ses lieux alternatifs.