Deca Forrest Gump dans un certain film des années 90 dont je ne me souviens pas du nom quel imbécile est celui qui fait des bêtises. En ce qui concerne le cinéma, ce n’est pas tout à fait le cas, car même pour cela, même pour jouer à l’idiot, il faut être quelque chose d’intelligent. Ou du moins en apparence.

Que ce soit, ou qu’il en soit ainsi. Assez, au moins, pour être juste un non-sens, et pas plus que nécessaire pour avoir … leur grâce. Le fou n’est que celui qui fait des bêtises sans grâce, de la même manière que le fou est l’excentrique qui n’est ni riche ni censé être un artiste.

Il y a des bêtises. Et il y a des gens insistants. Et puis il y a Peter Strickland et travaille comme ‘In Fabric’ qui s’échappe, fuit, fout complètement toute définition possible de “conventionnel” et très probablement, aussi de “non-sens” (dommage que malgré ceux qui ne voient pas le puetera grace).

Un film unique, fièrement singulier par vocation et des échos clairs de la VHS des stations-service des années 80 qui voyage, de manière très heureuse et dangereuse, sur cette ligne très fine qui sépare l’excentrique du fou, l’artiste du fou. Tout cela avec beaucoup de grâce, bien sûr …

… du moins, bien sûr, pour celui qui l’a remercié au lieu de les souffrir, assumant une vision à haut risque pour n’importe qui; surtout pour les idiots, mais aussi potentiellement fascinant pour celui qui correspond aux mesures d’un tel costume particulier.

‘In Fabric’ est un film “très fou”, et “mu de Sitges” qui se distingue par sa débauche sans préjugé ni aucune honte, quelque chose qui le rend impossible pour certains mais vraiment irrésistible pour tous ceux qui le regardent comme s’ils étaient fous . Ils sont, ou semblent seulement être.

Par Juan Pairet Iglesias



