Le film ‘Avengers: Fin de partie’ était la production la plus importante de Marvel Studios, car il est devenu le film le plus rentable de l’histoire en battant finalement ‘Avatar’ de James Cameron, Il a également battu plusieurs records au box-office et plus d’un an après sa première, il a de nouveau battu un autre record, puisque “ Avengers: Fin de partie ” a soulevé plus que la totalité de 2020 dans les théâtres aux États-Unis.

En raison de la pandémie de Covid-19, les cinémas américains ont été fermés pendant plusieurs mois et plus tard, une ouverture partielle a été autorisée.En outre, il n’y a pas eu de premières majeures après leur réouverture, peut-être la production la plus importante a-t-elle été Le principe de Christopher Nolan, puisque d’autres productions ont décidé de miser sur le streaming, c’est le cas de «Mulan», «Soul» ou «Wonder Woman 1984».

En raison de cette fermeture, la collection totale de cinémas aux États-Unis était très faible par rapport aux autres années et curieusement ‘Avengers: Endgame’ a récolté plus que la totalité de 2020 aux États-Unis, parce que ce film de Marvel Studios a rapporté plus de 2,797 milliards de dollars, alors que tous les cinémas de l’année dernière aux États-Unis 2,3 milliards, qui devient soit un autre record pour ce film, soit un record honteux de 2020.

Actuellement, les théâtres aux États-Unis sont partiellement ouverts et on s’attend à ce que dans les mois suivants, les grandes productions qui ont reporté leur première ‘Black Widow’ et ‘F9’, qui devraient contribuer à la reprise de l’industrie cinématographique après la pandémie mondiale et que Warner a décidé de lancer ses premières 2021 simultanément dans les salles et sur la plateforme de HBO Max, un autre coup dur pour l’industrie.