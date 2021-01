Selon Deadline, Epic Games, développeur et éditeur du célèbre Fortnite a commencé le développement d’un film d’animation intitulé «Gilgamesh», basé sur le héros de l’ancienne mythologie mésopotamienne. La société s’associera au studio d’animation latino-américain Hook Up, ainsi qu’aux sociétés argentines DuermeVela et FilmSharks pour créer ce film qui utilise la technologie Unreal Engine utilisée par Epic Games.

L’histoire suivra les exploits et les aventures du roi devenu divinité Gilgamesh, immortalisé dans le poème de pointe qui “aurait influencé l’Odyssée d’Homère et Ilada”. Le film explore la quête d’immortalité du demi-dieu et sa rivalité puis son amitié avec «l’homme sauvage» Enkidu.

«C’est un honneur de voir Epic Games soutenir Gilgamesh à travers le programme Epic MegaGrants. Bien que l’animation ait fait un excellent travail de divertissement à travers la comédie et des créatures colorées, il y a aussi un énorme appétit et une opportunité de partager des histoires culturelles et culturelles. racontez des histoires mythiques plus grandes que nature », a déclaré Guido Rud, PDG de FilmSharks.

Le projet, qui aura des versions en anglais et en espagnol, sera réalisé par le cinéaste argentin Tomas Lipgot, qui a produit en 2019 le long métrage “ Los adoptantes ” via son label DuermeVela. Selon le média, une partie des 100 millions du fonds MegaGrants (conçu pour soutenir les créateurs utilisant la technologie Unreal Engine d’Epic Games) ira à ce film.