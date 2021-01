L’une des productions les plus attendues de la phase quatre du MCU est ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’, car le multivers sera enfin exploré et de grandes surprises sont attendues, car il sera enfin réalisé par Sam Raimi, qui a déjà une grande expérience dans le genre des super-héros et de la terreur, quelque chose que cette deuxième tranche du sorcier suprême touchera de manière ouverte, puisque officiellement «Doctor Strange 2» sera l’horreur.

On se souvient du réalisateur Sam Raimi pour sa trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, mais il a aussi travaillé directement avec la terreur, en réalisant la trilogie de ‘Evil Dead’, en plus de ‘Traîne moi en enfer’, il connaît donc très bien les deux sexes et est très susceptible d’atteindre cet équilibre.

Selon les informations de Daniel Richtman, officiellement ‘Doctor Strange 2’ sera l’horreur Comme on le disait depuis plusieurs mois maintenant, bien qu’apparemment ils chercheront à ce qu’il continue d’être une classification PG-13, ce qui complique peut-être les choses pour qu’il soit du genre horreur mais qui lui permette de toucher un plus grand nombre de public.

Rappelez-vous que le réalisateur Scott Derrickson, qui a réalisé le premier volet de “ Doctor Strange ” a quitté la direction de la suite apparemment en raison de différences créatives avec Marvel Studios, car, apparemment, Derrickson voulait aller plus loin dans l’horreur et voulait que ce soit un peu plus explicite , donc il quitterait la direction que Sam Raimi prendrait plus tard.

Actuellement ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’ sa première est prévue pour 25 mars 2022 et il est prévu que dans un proche avenir sa phase de production commencera à se terminer à la mi-2021 et se conformera en temps et en forme pour la post-production.