Actuellement, le genre des super-héros est à son meilleur, les sociétés de production cherchent donc à profiter de la grande acceptation pour ramener des personnages oubliés, mais l’un des plus demandés n’a pas fait son apparition, Frayer, qui avait déjà une adaptation cinématographique en 1997, mais il y a eu des efforts pour ramener cet anti-héros, mais apparemment le script n’a pas aidé à encourager le démarrage de la production, car, selon un rapport, Spawn apparaît 15 minutes dans le nouveau film qui est en cours de planification .

Depuis plusieurs années maintenant, on parle d’une nouvelle adaptation de Spawn, où l’on a même dit que Jamie Foxx sera le protagoniste, mais peu de choses ont été dites sur le démarrage de la production, car jusqu’à présent, il n’y a pas de feu vert pour démarrer cette histoire et tout indique qu’elle continuera à être en attente pendant longtemps.

Mais apparemment, le gros problème de cette histoire est son scénario, car, selon le YouTuber M. H, a eu accès à certaines pages du script le plus récent et s’assure que Spawn apparaît 15 minutes dans le nouveau film et dans une large mesure même pas sous sa forme la plus connue, car il n’apparaît que dans l’ombre et dans d’autres, il apparaît transformé en différentes choses telles que ombres, fumée, rats et insectes.

Dans les mots de ce YouTuber, le script est “poubelle totale”, car il garantit que la première fois que le personnage apparaît transformé en UN LIT, ce qui semble assez ridicule, ce qui semble compréhensible que cette production qui se décrit comme un désastre total et un mauvais film n’ait pas reçu le feu vert si ce scénario passé entre les mains de ce YouTuber est accepté.