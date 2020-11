Estudios Churubusco, l’un des plus anciens studios de cinéma d’Amérique latine basé à Mexico, cherche à se réinventer avec un nouvel investissement pour attirer les principales plateformes de streaming. L’objectif principal? Soyez à l’avant-garde des productions cinématographiques et télévisuelles.

Forbes México a rapporté en exclusivité qu’Estudios Churubusco, en charge du vainqueur de l’Ariel Lorenza Manrique Mansour, nécessitent environ 23 millions de pesos pour moderniser ses installations, qui comprennent des laboratoires numériques et sonores, et attirer des clients tels qu’Amazon Studios, YouTube Originals et, bien sûr, la plate-forme rouge «N». Mais aussi pour travailler main dans la main avec d’importantes maisons de production.

Les responsables ont souligné l’importance de mettre à jour l’infrastructure de ces studios de cinéma pour offrir des productions de qualité.

«Un studio de post-production nécessite des mises à jour continues pour maintenir les normes de l’industrie et répondre aux besoins du marché.. Être capable d’effectuer une correction des couleurs HDRI et des livraisons MIF nous pourrons étendre notre portefeuille de clients à Netflix, Amazon, YouTube Originals. C’est le marché que nous devons attaquer aujourd’hui. Les maisons de post-production qui ne peuvent pas assister à ces projets sont hors du marché«.

Cependant, il est également souligné que les perspectives des études de Churubusco pourraient être nébuleuses, si les besoins ne sont pas satisfaits à temps. Forbes México a eu accès à une série de documents où les studios Estudios Churubusco ont adressé une demande au ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) pour lancer le renouvellement des équipements de post-production. On constate même que le domaine numérique n’est pas dans les meilleures conditions, notamment pour effectuer les corrections de couleur que demandent les projets audiovisuels.

«Si nous ne renouvelons pas nos équipements, nous nous retrouverons hors des normes et nous ne serons certainement pas en mesure de fournir nos services à la hauteur des normes exigées par le marché et dans certains cas, nous ne pourrons pas du tout leur donner.

«Aujourd’hui, la post-production d’image ne peut être comprise ou abordée séparément en analogique et en numérique comme c’était le cas dans le passé; les travaux de laboratoire dans les domaines numériques tels que la correction des couleurs, les effets visuels, la composition numérique sont intimement liés et ne peuvent fonctionner à 100% les uns sans les autres », ont-ils expliqué.

En plus de l’image, ils ont également mis en évidence les lacunes dont ils souffrent en termes de post-production sonore et l’importance de la mise à jour. Tout cela, en tenant compte, par exemple, du niveau du géant du streaming dans le monde.

«Les salles 5.1 doivent également être mises à jour pour être compatibles avec les dernières versions du logiciel. Netflix devient la référence de la télévision internationale et ses exigences de qualité sont actuellement les plus élevées. Pour pouvoir desservir des films et des séries pour la plateforme, nous avons besoin d’ATMOS », conclut-il.

Malgré cela et en ajoutant la crise sanitaire due au COVID-19, les activités au sein des forums et des laboratoires n’ont pas cessé. Forbes Mexique a collecté plusieurs données qui disent ce qui suit: «De janvier à septembre 2020, Estudios Churubusco a offert 364 heures de service numérique et 367 heures de son, ainsi que 99% des forums étaient occupés«. «L’occupation des bureaux et des entrepôts pour la production de films audiovisuels a eu une occupation de 95% au cours des neuf premiers mois de cette année«.

D’autre part, le Portal de Periodistas Cinematográfica de México AC (PECIME) a ​​publié un article qui atteste également que le travail au sein des studios Churubusco ne s’est pas arrêté malgré la pandémie. En général, ils ont signalé que le lieu avait commencé des travaux de maintenance pour les forums, les studios et les laboratoires, ainsi que des stratégies avec des prix abordables pour louer ses installations à ceux qui souhaitent terminer leurs projets cinématographiques et télévisuels.

Les studios Churubusco disposent de 8 forums, salles, entrepôts, un laboratoire photochimique, une salle de post-production numérique pour la correction des couleurs, une salle de mixage THX et une salle de doublage, entre autres.

N’oublions pas non plus que des productions nationales et internationales ont eu lieu dans ses installations telles que Herod’s Law, Fidel, El Tigre de Santa Julia, The Mask of Zorro avec Anthony Hopkins et Antonio Banderas, Pecado and Original avec Angelina Jolie et Antonio Banderas, Elysium avec Matt Damon, Frida avec Salma Hayek et Alfred Molina ou Titanic, Dune, 007: Spectre et assiégé 3.

