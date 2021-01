Le chanteur de «30 Seconds to Mars» a incarné différents personnages du septième art, des personnes trans qui se battent pour la santé des personnes infectées par le VIH; toxicomanes, méchants de bandes dessinées, psychopathes, soldats, combattants de rue, entre autres, cependant, il semble que l’acteur veuille répéter l’un de ces rôles, comme l’a révélé que Jared Leto jouerait à nouveau Niander Wallace, le méchant de ‘Blade Runner 2049’.

Cet antagoniste de la suite de ‘Blade Runner’ est un scientifique, ingénieur, technologue et fondateur de Wallace Corporation, une entreprise qui construit de nouveaux prototypes de réplicants. En plus d’être le méchant de cette deuxième partie, il a joué dans le court-métrage ‘2036: Nexus Dawn’, où il parle un peu de son passé, cependant, Il semble que Leto souhaite développer davantage Niander:

«Vous savez, avec chaque personnage que je joue, je ne sais pas si c’est parce que je travaille très soigneusement et que j’ai tendance à creuser beaucoup et à y consacrer beaucoup de temps et d’énergie, mais quand j’ai fini de jouer avec eux, fini de jouer les rôles, ils me manquent un peu. Et vous faites tout ce travail de toute façon, ce serait bien de revenir en arrière et d’explorer d’autres (personnages). Comme Niander Wallace dans ‘Blade Runner’, j’aimerais réinterpréter cette partie comme une préquelle ou quelque chose comme ça. Même Albert Sparma (de ‘ The Little Things ‘). Je pense que ce serait incroyable de le voir dans un autre film, ou dans une préquelle, ou quelque chose comme ça. Vous faites tout ce travail et puis vous avez terminé, donc c’est bien de revoir les choses », a-t-il déclaré à Jake’s Takes.