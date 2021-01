Les adaptations de films de jeux vidéo semblent atteindre un point assez favorable après de nombreuses années de films qui n’ont pas satisfait les fans et les critiques et cette année une nouvelle adaptation de ‘Combat mortel‘, qui a été déclaré beaucoup plus fidèle au jeu vidéo et avec beaucoup de contenu explicite en plus d’un large éventail de stars qui donneront vie aux nombreux personnages de ‘Combat mortel’.

Après plusieurs retards, la première de ‘Mortal Kombat’ est finalement prévue le 16 avril 2020, qui arrivera simultanément dans les salles et sur la plateforme de HBO Max Comme toutes les premières de Warner pour cette année et malgré la proximité, il n’y a toujours pas de première bande-annonce, mais elles ont déjà commencé à circuler premières images où vous pouvez voir une grande similitude avec les personnages du jeu vidéo.

Jusqu’à présent, il y a une longue liste de Personnages de Mortal Kombat qui participera à ce live-action et ce sont ceux qui ont été confirmés jusqu’à présent:

Cole Young (Lewis Tan)

Liu Kang (Ludi Lin)

Sous-zéro (Joe Taslim)

Raiden (Tadanobu Asano)

Lame Sonya (Jessica McNamee)

Jax (Flux Mehcad)

Kano (Josh Lawson)

Shang tsung (Chin Han)

Scorpion (Hiroyuki Sanada)

Kung Lao (Max Huang)

Mileena (Sisi Stringer)

Nitara (Elissa Cadwell)

Kabal (Daniel Nelson)

Bien qu’il s’agisse d’une liste assez longue, certains personnages importants tels que Kitana, Reptile, Sektor et Cyrax, mais il n’est pas exclu qu’ils puissent participer à ce film ou être réservés pour une éventuelle suite si ce film parvient à recevoir un accueil du public et de la critique.