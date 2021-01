Malgré le fait que la bande-annonce de l’action réelle de MK ne soit pas encore sortie malgré les rumeurs selon lesquelles elle serait publiée début janvier, les fans de la franchise peuvent voir les nouvelles scènes de ‘Mortal Kombat’ dans une vidéo promotionnelle publié par Warner Bros.et HBO Max le 27 janvier.

Cette vidéo annonce les premières simultanées de plusieurs films en salles et en streaming, tels que «Matrix», «Godzilla vs Kong», «Les petites choses», «Tom et Jerry: le film», «Cry Macho», «The Suicide Squad»; Tout cela parce que les gens ne vont pas au cinéma en raison de la pandémie de coronavirus, donc afin de ne pas nuire économiquement à WB (Warner Bros), ces longs métrages seront disponibles sur le petit écran pour que le public puisse en profiter depuis chez eux.

Ainsi, cette publicité a montré non seulement plusieurs moments des longs métrages susmentionnés, mais a également révélé de nouvelles scènes de “ Mortal Kombat ”, où Sub Zero est vu en train de créer une épée de glace, des guerriers se combattant et Sonya Blade parle du tournoi Mortal Kombat.

Le synopsis de ce nouveau redémarrage de la saga live-action parle d’un combattant d’arts martiaux mixtes, Cole Young se joindra Sonya Blade, Jax, Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire rebelle Kano, sous la direction de Lord Raiden, pour défendre l’Earthrealm des ennemis d’Outworld, avec lesquels ils affronteront dans une bataille qui définira le destin de l’univers.

‘Mortal Kombat’ sera présenté en première sur 16 avril 2021 et mettra en vedette des performances de Ludi Lin comme Liu Kang, Mehcad Brooks comme Jax, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Raiden, Joe Taslim comme Sub-Zero, Chin Han comme Shang Tsung. , Sisi Stringer comme Mileena et Lewis Tan comme Cole Young.