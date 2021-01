L’équipe Eternals se rapproche peu à peu du Marvel Cinematic Universe (MCU) pour ses débuts sur grand écran, bien que les affiches officielles du film ne soient pas encore sorties, cependant, les internautes ont été chargés de filtrer une image. promotionnel qui montre un nouveau regard sur les costumes «Eternals».

Les tenues que ces super-héros utiliseront dans le MCU ont été révélées pour la première fois lors de la convention D23 en 2019, plus tard, il n’y aurait plus d’images officielles révélées, peut-être en raison du retard de sa sortie en raison de la pandémie de coronavirus, alors Marvel attendrait plus proche de sa date de sortie pour publier plus de détails.

Mais il semble que les fans de Marvel sur Internet n’ont pas la vertu de la patience, car un utilisateur de Reddit a publié une image promotionnelle montrant un nouveau regard sur les costumes “ Eternals ”, y compris Thena, un personnage joué par Angelina Jolie, qui est blanche, y compris ses cheveux.

L’actrice mexicaine est également montrée Salma Hayek comme Ajak, Bien que cette version soit totalement différente des bandes dessinées, puisqu’ici, elle est davantage représentée comme une humaine qui porte un costume noir avec de l’or, ce qui donne au personnage une touche plus élégante.

Nouvel art promotionnel Eternals de r / marvelstudios

‘Eternals’ arrivera sur grand écran sur 5 novembre 2021 et mettra en vedette des performances d’Angelina Jolie comme Thena, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Gemma Chan comme Sersi et Barry Keoghan dans le rôle de Druig.