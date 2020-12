Spider-Man pourrait envelopper un autre intérêt amoureux dans ses toiles pour le tant attendu Spider-Man 3, mais ce ne serait pas Gwen Stacy, la fille qui a conquis son cœur devant Mary Jane Watson, selon la mythologie du héros, mais récente les rapports indiquent que Spider-Man aurait une liaison avec Firestar.

Dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), le grimpeur de mur a connu quelques changements dans son histoire, l’un des principaux et qui a suscité un débat parmi les fans, est Michelle Jones alias MJ, qui a remplacé la rousse Mary Jane comme le principal intérêt amoureux du super-héros; Maintenant, l’intrigue romantique de Spidey pourrait avoir une tournure qui pourrait surprendre le public et contribuer ainsi à élargir davantage la franchise.

Selon le journaliste Mikey Sutton que Spider-Man aurait une liaison avec Firestar, pour la troisième partie qui sortira en décembre 2021, ceci pour deux raisons, l’une pour créer un triangle amoureux entre Peter, MJ et ladite héroïne, ce qui augmenterait le drame dans le film; la deuxième raison est d’introduire peu à peu les mutants à la saga et plus tard aussi aux X-Men.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, Angelica Jones alias Firestar Elle a fait ses débuts dans l’émission “ Spider-Man and His Amazing Friends ” en 1981, puis a rejoint le monde de la bande dessinée en tant que super-héros mutant avec la capacité de manipuler les rations micro-ondes et de créer des flammes de feu et de vagues de chaleur. Elle faisait partie des X-Men et de l’équipe Spider-Friends.

On ne sait pas combien de poids Jones aura dans l’intrigue ou quelle actrice la jouera, quels sont les différents camées et croisements que la troisième partie aura, y compris les méchants des films précédents de Spider-Man, ainsi que le docteur Strange et peut-être Daredevil, que l’introduction de Firestar serait une cerise de plus sur le gâteau.

Pour le moment, le film est en développement malgré la pandémie de coronavirusLe tout sous des règles de santé strictes pour éviter la contagion dans les plateaux d’enregistrement, il est prévu qu’avec ces précautions, il n’y aura plus de retard dans la production afin qu’il puisse être publié à la fin de l’année prochaine.