L’acteur Oscar Isaac devient l’un des favoris des grandes franchises car il a fait partie de l’univers Star Wars dans le rôle de Poe Dameron, Il a également participé à l’univers mutant donnant vie au méchant apocalypse et récemment des rumeurs ont surgi de son arrivée possible dans l’univers cinématographique Marvel dans le rôle de Chevalier de la lune, mais apparemment ce ne sera pas le seul rôle qu’il prépare, car selon certaines sources, on pourrait voir Oscar Isaac comme Solid Snake dans l’adaptation du jeu «Metal Gear Solid».

Les adaptations de jeux vidéo au grand écran semblent enfin fonctionner, après de multiples échecs et des films comme ‘Sonic: The Hedgehog’ et ‘Pokémon: Detective Picachu’ a eu d’excellents résultats, maintenant il parie sur plus d’histoires comme ‘Uncharted’, ‘Monter Hunter’ ou la nouvelle version de ‘Combat mortel’ dont de grandes collections sont attendues.

Selon des informations provenant de sources proches de Sony Pictures, nous avons pu voir Oscar Isaac comme Solid Snake, puisqu’ils sont en pourparlers avec l’acteur pour jouer dans l’adaptation du jeu vidéo ‘Metal Gear Solid’, qui sera réalisé par Jordan Vogt-Roberts.

Il faut se rappeler qu’on avait précédemment demandé à Oscar Isaac s’il serait intéressé à jouer dans un film de ce jeu, auquel il a répondu qu’il aimerait être considéré pour le rôle et il semble que Sony Pictures a pris ces mots en compte et c’est probable qu’on le voit enfin dans ce rôle.

Ces derniers jours, il a été dit qu’Isaac était en pourparlers avec Marvel Studios pour jouer le héros Chevalier de la lune, dont une série a été annoncée pour la plateforme Dinsey +, mais jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si cet acteur jouera ce nouveau personnage.