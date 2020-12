L’acteur Simu Liu sera chargé de donner vie au prochain héros des studios Marvel pour le film ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ premier film solo qui devrait arriver en 2021, mais il ne rejoindra pas seulement le genre des super-héros, puisqu’il a été annoncé que Simu Liu serait dans ‘Arthur the King’ aux côtés de Mark Wahlberg.

Simu Liu est un acteur qui a eu une brève carrière à Hollywood, mais lors du San Diego Comic-Con 2019, il a été présenté comme le protagoniste du film “ Shang-Chi et la légende des dix anneaux ”, qui s’est terminé ces derniers jours. ses enregistrements malgré la pandémie et à partir de ce moment ont commencé à être plus pertinents au sein de l’industrie.

Grâce à leurs réseaux sociaux, il a été confirmé que nous verrons Simu Liu dans ‘Arthur the King’, un film basé sur le livre ‘Arthur: le chien qui a traversé la jungle pour trouver une maison’ et son adaptation sera sous la direction de Simon Cellan Jones, et aura la participation des acteurs Mark Wahlberg, Ali Suliman et Rob Collins.

«Inspiré par une histoire vraie, ‘Arthur the King’ suit Lindnord, capitaine d’une équipe de course d’aventure suédoise qui a rencontré et s’est lié d’amitié avec un chien errant blessé lors d’une course de 400 milles à travers la jungle équatorienne où ils se sont croisés. rivières et a lutté contre la maladie et les blessures sur certains des terrains les plus difficiles du monde. Wahlberg jouera l’aventurier suédois, tandis que Liu jouera le rôle de Liam. “

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand la production de ce film débutera ou une éventuelle date de sortie, mais il n’est pas exclu qu’elle puisse être annoncée dans les prochains jours.