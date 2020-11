L’une des plus grandes surprises de ce 2020 était le film ‘Sonic l’hérisson’, qui est devenu un succès au box-office peu de temps avant la fermeture des cinémas du monde entier à la suite de la pandémie, on parlait donc d’une suite possible ou, de tout un univers de ce jeu vidéo Sega et apparemment Ce sera une réalité, car il semble qu’ils préparent déjà un jointures et rejoindra Sonic.

Contrairement à ce que l’on pensait, film ‘Sonic l’hérisson’ Ce fut un grand succès pour Paramount, car après la révélation des premières images du personnage, ils ont dû le redessiner en raison du rejet des fans, il a donc eu un retard dans sa première qui a été assez bénéfique, car il a soulevé environ 320 millions de dollars, récupérant son investissement de 90 millions.

Selon des informations provenant de sources proches de Paramount Pictures, Film de Knuckles préparé, qui serait directement connecté à ‘Sonic: The Hedgehog’, puisque, selon cette source, l’intrigue se concentrera sur ce personnage et se déroulera en même temps que Sonic est échoué sur terre, tandis que Knuckles est en son monde et peut-être culminer avec l’arrivée de Dr Robotnik qui est joué par Jim Carrey.

Si les adaptations de jeux vidéo au cinéma n’étaient pas très populaires, tout indique qu’elles ont enfin trouvé le moyen d’aller de l’avant, puisque des films comme ‘Sonic: The Hedgehog’ et ‘Pokémon: Detective Pikachu’ Ils ont été de grands succès au box-office, il n’est donc pas exclu que ces types d’histoires continuent d’être exploités avec une grande aide de CGI et d’animation.