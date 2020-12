Malgré le fait que la star de “ Aquaman ” soit au milieu d’un procès contre son ex-mari Johnny Depp et qu’elle soit la cible d’une campagne de dénigrement, Amber Heard a finalement parlé de “ Zack Snyder’s Justice League ” et a avoué être vraiment excitée. sa première sur HBO Max.

Pour cette version de la réalisatrice de JL, la Texane reviendra dans son rôle de Mera, la partenaire sentimentale d’Aquaman et reine de l’Atlantide. Sa performance a été applaudie par les fans du DC Extended Universe (DCEU), cependant, après ses controverses qui ont surgi dans les essais, de nombreuses personnes lui ont demandé de dire au revoir aux prochains projets de la franchise, tout comme Depp dans ‘ Fantastic Beasts 3 ‘.

Cependant, Heard est toujours positionnée à DC et même elle a fait remarquer à Comicbook.com, étant très excitée, car certaines scènes ont été réenregistrées, ce qui promet d’être surprenant pour les fans: “Je suis très excité à ce sujet. Nous venons de terminer le nouveaux enregistrements et j’adore les nerds. J’adore les nerds, désolé pour ma langue. “

Amber Heard a parlé de ‘Zack Snyder’s Justice League’, mais a également fait quelques déclarations sur ‘Aquaman 2’ dans une précédente interview pour EW, car c’est un autre projet qu’elle est très heureuse de mener à bien: “Je suis très excitée par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans que «Aquaman» a acquise et qui a généré tellement d’enthousiasme pour «Aquaman» et Mera que cela signifie que nous serons de retour », a déclaré Heard. “Je suis tellement excité de filmer ça.”

En attendant la première de ‘Zack Snyder’s Justice League’ sur HBO Max en 2021, Heard participera à la série ‘The Stand’, adaptation du roman de Stephen King, qui sortira aux Etats-Unis le 17 décembre à via CBS All Access; en Amérique latine, on ne sait pas quand et où il sera disponible.