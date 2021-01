Le Hollywood Reporter a rapporté la semaine dernière que Ethan Hawke a rejoint le casting de Chevalier de la lune, l’une des prochaines séries Disney Plus qui élargira l’univers cinématographique Marvel. Selon le rapport original, le nominé aux Oscars assumera le rôle du principal méchant dans l’émission susmentionnée, qui consistera non seulement en ses débuts au sein du MCU, mais dans le genre des super-héros en général.

Moon Knight sera basé sur le personnage homonyme de la bande dessinée – également connu en espagnol sous le nom de Moon Knight – qui a été introduit dans Werewolf by Night # 32, en août 1975. De ses origines, il est d’abord un mercenaire nommé Marc Spector, un ancien agent de la CIA qui est trahi lors d’une mission et amené au bord de la mort. Cependant, le dieu lunaire égyptien Khonshu lui offre une seconde chance en échange de l’acceptation de Spector de lui servir d’avatar sur le plan terrestre. De cette façon, non seulement il ressuscite, mais acquiert également des capacités surhumaines avec lesquelles il décide de lutter contre le crime.

Les antagonistes possibles de Moon Knight, les mêmes qui ont défilé dans le monde des dessins animés, incluent le bestial Raoul Bushman, le mercenaire qui à l’origine a trahi Spector, déjà Dracula, dont la présence a même déjà fait l’objet de rumeurs lors du prochain spectacle (via). Est-ce que l’un d’entre eux sera celui joué par Ethan Hawke au sein du MCU? Il faudra attendre pour le savoir, car rien n’a été dit sur son rôle énigmatique; seulement qu’il sera celui qui mettra le Moon Knight de Oscar Isaac.

Il y a quelques années, Hawke a curieusement publié des commentaires qui laissaient le genre de super-héros mal en point. Parlant des festivals de films et du contenu alternatif qu’ils proposent, l’acteur de Boyhood a choisi de se référer au film mutant Logan comme à l’opposé de titres festifs qui abordent réellement «des questions importantes pour notre société».

«Maintenant, nous avons le problème d’apprendre que Logan est un excellent film. Eh bien, c’est un excellent film de super-héros, mais nous parlons toujours de personnes en collants avec du métal qui sort de leurs mains. Ce n’est pas Bresson. Ce n’est pas Bergman. Mais tout le monde parle de la cassette comme si c’était le cas », a-t-il déclaré.

Ethan Hawke a-t-il décidé de rejoindre Moon Knight après avoir perçu quelque chose d’une importance inattendue dans le projet?

Le président de la direction de Moon Knight comprend Mohamed Diab (Clash), Justin Benson et Aaron Moorhead (Synchronic). Jeremy slater (The Umbrella Academy) se distingue en tant que producteur exécutif et leader de la salle d’écriture. Composée de six épisodes, la série prévoit de sortir en 2022 dans le cadre de la phase 4 du MCU.

Dans la sphère cinématographique, Ethan Hawke sera bientôt vu dans le drame historique Le Northman de Robert Eggers, aux côtés de Nicole Kidman, Willem Dafoe et Anya Taylor-Joy.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.