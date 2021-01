En début de semaine, nous avons appris que l’actrice May Calamawy (‘Ramy’) accompagnera Oscar Isaac (‘Dune’) en tant que protagoniste de la future série Disney +,‘Chevalier de la lune’. Le Hollywood Reporter rapporte maintenant que la série a trouvé un méchant dans la figure d’Ethan Hawke (“ Tesla ”), un acteur oscarisé dont le rôle dans la série n’a pas encore été révélé.

Après avoir travaillé sur le film indépendant ‘Synchronic’, l’équipe de réalisateurs de Justin Bensony, Aaron Moorhead, se plongera dans l’univers Marvel après avoir signé pour diriger plusieurs épisodes de la future série qui est en cours d’écriture et de développement par Jeremy Slater, responsable de ‘The Umbrella Academy’ .

La série, à laquelle participera également le cinéaste égyptien Mohamed Diab (‘Le Caire, 678’) en tant que réalisateur, marquera les débuts en direct de Moon Knight, un personnage qui apparaîtra très probablement plus tard dans les futurs films de l’univers cinématographique de Marvel Studios.

Créé par Doug Moench et Don Perlin, Moon Knight fait sa première apparition dans Werewolf by Night # 32 (août 1975). Il s’agit d’un ex-mercenaire qui devient l’avatar de Khonshu, le dieu égyptien de la lune qui œuvre pour protéger les voyageurs la nuit sur Terre. L’alter ego de Marc Spector, on parle du fils d’un rabbin judéo-américain, qui a grandi pour devenir un boxeur poids lourd et plus tard un marin américain.