Pendant des années, des personnes qui ne sont généralement pas le public cible des jeux vidéo ont cru que les jeux peuvent rendre les jeunes violents dès le plus jeune âge, cependant, une nouvelle étude montre le contraire. Et «nouveau» est un mot relatif, car il s’agit d’une enquête menée depuis plus de 10 ans et avec rien de moins que la saga Grand Theft Auto comme test décisif.

Bien sûr, nous savons tous que le Grand Theft Auto susmentionné est l’un des jeux vidéo qui montrent et encouragent le joueur à commettre des actes de violence et des crimes dans l’univers du jeu. Celui qui a même fait l’objet de diverses controverses et a fait l’objet de censure dans certains pays. Mais cela ne signifie pas que les joueurs prennent ces actions dans la vraie vie et que jouer les aide à faire face à leurs problèmes émotionnels, à leurs symptômes dépressifs et à certains épisodes d’anxiété.

L’étude a été publiée par le Journal of Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking et s’intitule Grandir avec Grand Theft Auto: Une étude sur 10 ans de la croissance longitudinale du jeu violent chez les adolescents.

Dirigée par Sarah M. Coyne et Laura Stockdale, cette recherche a utilisé une méthode plus moderne pour analyser les données contrairement à d’autres études. Alors que dans le premier cas, les variables sont analysées à travers les groupes, dans ce cas, les variables se concentrent sur les individus en particulier. Dans une approche centrée sur la personne, les chercheurs combinent divers algorithmes entre les variables pour déterminer comment les variables se comparent entre les individus. Une telle approche fournit une description plus précise de la manière dont les variables sont liées au sujet.

Depuis 2007 (via) Coyne et Stockdale ont commencé à recruter plusieurs adolescents âgés de 13 à 14 ans, sans distinction de sexe, de statut social ou d’origine ethnique. Au total, il y avait 500 participants et ceux-ci ont été divisés en trois groupes: ceux qui, dès leur plus jeune âge, ont joué à un grand nombre de jeux vidéo violents (4%), qui se sont livrés à des titres de violence modérée dès leur plus jeune âge (23%); et ceux qui n’ont pas joué à des titres violents ou consommé des jeux vidéo avec un minimum de violence (73%).

Pendant un peu plus de 10 ans, les sujets de test ont été condamnés à la saga Grand Theft Auto, où ils ont violé diverses villes, écrasé des nonnes sans défense ou des vieilles femmes, et où chaque accident de la route pouvait être réparé avec l’utilisation d’une chauve-souris pour casser le pare-brise et fenêtres de votre choix. Le niveau de violence dans les jeux vidéo a été évalué avec l’aide de Common Sense Media, qui est un organisme d’évaluation des médias viable et reconnu.

Pour leur part, les participants ont été évalués à travers diverses caractéristiques de comportements tels que les symptômes d’agression, de dépression et d’anxiété, ainsi que la disposition à un comportement social actif. Les recrues étaient 65% caucasiennes, 19% multiethniques, 12% noires et 4% marquées dans l’autre catégorie.

Les résultats ont montré diverses questions. Par exemple les hommes sont plus disposés que les femmes à jouer à des jeux vidéo violents; mais la conclusion la plus importante de l’étude était que il n’y a pas de relation entre les jeux vidéo à forte dose de violence et les actes de violence que les jeunes peuvent commettre dans le monde extérieur.

Le comportement agressif des joueurs qui ont consommé des titres avec une violence élevée dès leur plus jeune âge a maintenu la courbe de comportement du début à la fin. Ceux qui ont joué avec une violence modérée ont augmenté leur consommation de jeux avec plus de violence au fil des ans. Alors que le groupe qui n’a pas consommé de jeux vidéo violents a également maintenu le schéma jusqu’à la fin de l’enquête.

Il est important de souligner que l’étude n’a pas montré que les jeunes n’avaient commis aucun type d’acte de violence, mais elle a montré que ceux qui étaient le plus exposés à des titres violents n’augmentaient pas plus de violence que ceux qui ne consommaient pas ce type de contenu. Par conséquent, un jeu vidéo est directement exclu en tant qu’influence importante sur le comportement des jeunes joueurs.

Ce que l’étude a finalement découvert, en plus de prouver que les jeux vidéo ne rendent pas les jeunes violents, c’est que ces titres peuvent fonctionner comme une stratégie pour transférer les traumatismes et les problèmes émotionnels de leurs joueurs. Comme moyen de surmonter l’anxiété et de faire face aux difficultés quotidiennes.

Dans quelques mois au Mexique, une nouvelle loi de régulation des jeux vidéo à vendre entrera en vigueur, qui modifiera et clarifiera les classifications par âge selon chacun des titres. Apprenez-en plus ici.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.