L’une des nouvelles qui a le plus excité les fans ces derniers jours était la rumeur sur le retour possible de Chris Evans dans le rôle de Captain America, puisque, selon Deadline, un arrangement était en cours d’élaboration avec l’acteur pour le ramener pour quelques apparitions spéciales, parmi lesquelles une éventuelle adaptation de ‘Empire secret’Avant cela, l’un de ses plus proches alliés a déjà parlé et Anthony Mackie a évoqué le possible retour de Chris Evans.

L’acteur Anthony Mackie donne actuellement vie à Falcon, qui a été choisi comme successeur de Captain America à la fin de “ Avengers: Endgame ” et une partie de ce conflit sera une partie fondamentale de la série ‘Le faucon et le soldat d’hiver’, qui arrivera à Disney + après «WandaVision», mais on ne sait pas si à la fin de la série on verra l’acteur porter officiellement le manteau de ce héros.

Lors d’une interview pour le podcast Happy Sad Confused, Anthony Mackie a parlé du possible retour de Chris Evans et a assuré qu’il aimerait revoir Evans dans le rôle de Steve Rogers, bien qu’il ne sache pas si ces rumeurs sont vraies:

“Tu sais, j’ai entendu ça, j’ai vu ça, et regarde, Chris est mon garçon, donc s’ils réunissent le groupe, je serai très content de ça.”

Apparemment, l’acteur est plus qu’ouvert à la possibilité de revoir le retour de Chris Evans dans l’univers cinématographique Marvel dans un avenir pas trop lointain et apparemment ce ne serait pas le seul retour, car il a été dit que Scarlett Johansson pourrait jouer à nouveau Black Widow dans les prochaines productions de Marcel Studios.