L’avenir de l’univers cinématographique Marvel semble être beaucoup plus vaste que prévu, car des personnages tant attendus tels que Fantastic Four et Deadpool, ce dernier étant l’un de ceux qui a attiré le plus l’attention, car il a été confirmé que sa troisième tranche sera Note R Et ce sera au sein du MCU, avant cela, l’acteur qui donne vie à Colossus semble être heureux, comme Stefan Kapicic a répondu à propos de ‘Deadpool 3’.

Au cours des deux derniers épisodes de Deadpool avec Ryan Reynolds, nous l’avons vu accompagné de deux alliés importants, Négasonic Teenage Warhead et Colossus, interprété par Brianna Hildebrand et Stefan Kapicic respectivement, qui sont membres du groupe X-Men, mais jusqu’à présent, on ne sait pas si ces personnages seront dans ce nouvel opus ou s’ils seront supprimés de cet univers.

Après avoir annoncé la nouvelle de l’arrivée officielle du mercenaire au MCU, Stefan Kapicic a répondu à propos de ‘Deadpool 3’ à travers ses réseaux sociaux et peut-être beaucoup attendait une grande réaction de l’acteur, mais il s’est seulement limité à mettre un emoji, ce qui pourrait signifier qu’il n’est pas si excité, car il est très probable qu’il ne rejouera pas le personnage, car il ne l’a pas encore fait il existe des plans pour une introduction à court terme des X-Men au sein du MCU.

😎 https://t.co/52uFZ1WITp – Stefan Kapičić (@StefanKapicic) 11 janvier 2021

Jusqu’à présent, on sait très peu de choses sur “ Deadpool 3 ” et sur la façon dont ce personnage arrivera dans la franchise de manière cohérente et bien qu’il y ait déjà eu des plans pour son introduction, apparemment, le script est toujours en cours de travail directement avec Ryan Reynolds qui a montré à plus d’une occasion son enthousiasme à rejoindre la franchise avec la même essence de Deadpool qui a été un grand succès au box-office.