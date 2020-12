L’idée du multivers sera une constante non seulement dans Marvel Studios avec des productions telles que ‘Spider-Man 3’ ou ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Il sera également joué de manière plus étendue dans les productions DC et tout indique qu’il sera beaucoup plus gros que prévu, depuis récemment le président de DC Films, Walter Hamada a parlé du multivers Et il pense que le public comprendra.

Lors du dernier DC FanDome, il a été annoncé que le film ‘Le flash’ sera important pour l’avenir de l’univers étendu DC, car nous verrions l’existence du multivers, où nous reverrions Michael Keaton dans son rôle de Batman, qui pourra interagir avec le Batman de Ben Affleck et il y a même des rumeurs avec lui Batman de Robert Pattinson en dépit d’être de différents univers.

Lors d’un entretien pour Le New York Times, le président de DC Films, Walter Hamada a parlé du multivers et a assuré qu’il a confiance que le public comprendra parfaitement ce multivers et qu’il sera très bénéfique tant pour les franchises cinématographiques que télévisuelles qui pourraient se développer davantage:

“Je ne pense pas que quiconque ait essayé cela, mais le public est suffisamment sophistiqué pour le comprendre. Si nous faisons de bons films, ils le feront.”

Rappelez-vous que le premier indice du multivers a été vu dans le croisement de ‘Crise sur des terres infinies’ de l’Arrowverse, où nous avons vu plusieurs versions de héros du passé, y compris avec la participation d’Ezra Miller’s Flash, qui a ouvert la porte à la création de ce multivers où même la série du réseau CW est impliquée et qui sera développée à grande échelle dans le film ‘The Flash’, qui est prévu pour le 4 novembre 2022.