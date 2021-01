La trilogie d’amour pour adolescents To All the Boys prend fin avec la première du dernier chapitre basé sur le best-seller du New York Times de Jenny Han. Récemment, le géant du streaming ‘N’ a annoncé dans un Une vidéo étoilée de toutes les premières qui seraient disponibles sur leur plateforme en 2021 et l’un des titres qui y étaient présentés était le point culminant des aventures de Lara Jean et Peter. La bonne nouvelle est qu’il n’a pas fallu attendre longtemps depuis l’annonce, car un premier trailer est déjà disponible.

Ensuite, nous présentons ces faits que vous devez savoir sur la première de To All the Boys 3: Forever.

De quoi ça parle?

Fidèle à son histoire originale, ce nouvel opus restera dans le genre de la comédie romantique, mais cette fois, les protagonistes seront confrontés aux changements qui surviendront dans les étapes ultérieures de la vie.

Le synopsis officiel dicte ce qui suit:

«Alors que Lara Jean Covey se prépare à obtenir son diplôme et à devenir adulte, quelques voyages transformateurs la conduisent à imaginer ce que sera sa vie avec sa famille, ses amis et avec Peter après l’obtention de son diplôme.

Équipe de production

Ce film rassemble de nombreuses personnes qui ont déjà travaillé dans cet univers: dans un premier temps, Michael Fimognari sera présent en tant que réalisateur, qui était en charge de la deuxième partie. Il est à noter que le réalisateur fait également office de directeur de la photographie. A cette occasion, l’écrivaine régulière Sofia Álvarez ne revient pas à façonner le scénario, mais est remplacée par Katie Lovejoy (Dead Inside).

Ce qui est frappant, et c’est l’un des faits les plus intéressants sur To All Boys 3: Forever, c’est que est produit par Overbrook Entertainment, une société de production fondée par Will Smith, donc même si nous ne le voyons pas présent au générique, nous pouvons être sûrs que le Prince of Rap a eu une sorte d’implication.

Distribution

Pour ce chapitre, ils reviennent Lana Condor (X-Men Apocalypse), Noah Centineo (The Perfect Date), Janel Parrish (Pretty Little Liars), Anna Cathcart (Descendants 3), Ross Butler (Shazam!), Madeleine Arthur (Big Eyes), Sarayu Blue (Blockers) ) et John Corbett (Portlandia).

Condor, qui joue le rôle principal, Lara Jean, a déclaré au portail Entertainment Tonight (via):

Nous avons terminé sur une très, très bonne note. Je suis éternellement reconnaissant pour le personnage et je suis très excité que les gens voient le troisième film, car je pense que le troisième est mon préféré des trois. Je pense que nous avons regardé Lara Jean grandir et moi à travers ces films et je suis fier de la façon dont nous avons fini avec elle. J’ai de l’espoir pour votre avenir. […] Particulièrement dans le troisième film, nous voyons beaucoup de croissance personnelle pour Lara Jean ».

Date de sortie

Le film sortira le 12 février 2021, avec l’aimable autorisation de Scarlet Titan of Movies Online.

Affiche

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.