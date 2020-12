Personne ne doute que Walt Disney, le célèbre créateur d’illusions, soit désormais considéré comme une légende. Mais Au-delà de ce que l’on sait de lui, il y a beaucoup à découvrir– Des obsessions qui l’ont hanté toute sa vie à une relation longue et fructueuse avec l’American Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Pour le célébrer et en même temps plonger dans son vaste héritage, nous rassemblons ces aspects familiers de sa vie, qui seront sûrement assez impressionnants.

Ensuite, divers faits amusants sur Walt Disney.

Depuis l’enfance

On sait peu que sa fascination pour les animaux découle d’un épisode tragique de son enfance.

Il avait 7 ans et s’ennuyait dans la ferme familiale du Missouri. Alors il a commencé à observer un hibou qui passait. Soudain, le garçon a instinctivement pris l’oiseau, mais quand il a commencé à le griffer pour essayer de s’échapper, il a eu peur, alors il l’a laissé tomber. La chute a fait perdre la vie à l’animal, ce qui a traumatisé Walt et l’a hanté dans ses rêves pendant des années. En fait, il a un court-métrage appelé The Skeleton Dance, qui s’ouvre avec un hibou perché dans un arbre.

Mortimer

C’était le nom que le créateur avait en tête pour une certaine souris mondialement connue. Cependant, l’un des faits curieux à propos de Walt Disney est qu’il a décidé de le changer pour Mickey à la suggestion de sa femme, Lillian.

Mickey Rooney, l’acteur renommé, avait l’habitude de dire que l’animateur s’était inspiré du nom du rongeur espiègle après l’avoir rencontré dans son bureau à l’intérieur des Warner Brothers Studios, mais cette rumeur a été démentie par l’historien Jim Korkis, qui a assuré que Disney n’a jamais n’avait aucune relation professionnelle avec WB.

Un autre fils préféré de l’Académie

L’animateur a obtenu plus de 60 nominations, mais, en plus, ses courts métrages d’animation ont obtenu 26 statuettes. D’autre part, il a quatre prix honorifiques: un en 1932, pour la création de Mickey Mouse; un autre pour sa contribution à l’animation avec Blanche-Neige et les Sept Nains, en 1939; un autre en 1942, pour sa contribution au son dans les films, avec Fantasia et enfin, la même année, un prix Irving G. Thalberg, décerné à des producteurs dont la filmographie reflète une qualité constante.

Guerre

Walt Disney a toujours eu une relation étroite avec les guerres. À 16 ans, il s’est enrôlé dans la Croix-Rouge pour participer à la Première Guerre mondiale. Des années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, le producteur a également été chargé de réaliser plusieurs courts métrages de soutien aux soldats américains, en plus d’être chargé de réaliser des badges commémoratifs avec les visages de ses personnages.

En plus de cela, l’homme d’affaires a également produit plusieurs courts métrages de propagande anti-nazie. Le plus célèbre d’entre eux est peut-être “Der Fuehrer’s Face”, celui où Donald Duck est vu en train de lire “My Fight”, écrit par Adolf Hitler.

Continuer la lecture: Faits amusants sur Walt Disney

Habitation cachée

Dans le parc d’origine, il y a une caserne de pompiers et, en dessous, se trouve le département secret que possédait le créateur. Oui, c’était tout un mystère! Actuellement, l’espace n’est ouvert que pour des visites privées aux invités VIP.

Ce qui ressort, c’est qu’actuellement, rien n’a changé et tout reste en place, des meubles aux tapisseries. De plus, il y a toujours une lumière allumée, ce qui symbolise que Walt sera toujours présent. Une fois, un fan qui voulait rencontrer Disney a essayé d’entrer dans l’appartement après avoir eu accès au tube d’urgence, qui se connectait directement à la maison.

Kurt Russell

Peu de temps avant sa mort, Disney a écrit ses derniers mots sur un morceau de papier. À la surprise de beaucoup, il n’a écrit que le nom de «Kurt Russell». Pendant des années, la raison pour laquelle le créateur a décidé d’utiliser le nom de l’acteur pour ses adieux – inachevés – reste un mystère.

C’est en 1966 que Walt est décédé, et à l’époque, Russell n’était qu’un acteur adolescent qui commençait sa carrière en studio. De plus, même l’interprète ne connaît pas la raison de cet événement étrange.

Sa chanson préférée

Un autre fait amusant sur Walt Disney. Bien qu’il y ait beaucoup de chansons emblématiques dans le film Mary Poppins, le producteur en a particulièrement aimé une: «Feed the Birds», de la scène où les enfants de Banks dépensent leurs deux cents en achetant une poignée de pain à une vieille dame pour nourrir les pigeons.

Selon le célèbre auteur-compositeur Richard Sherman, Disney s’arrêtait souvent à son bureau le vendredi après-midi et demandait une interprétation personnalisée de la chanson, car il l’aimait et la considérait comme la pièce principale du film.

Un partenaire idéal

Dans les premières années de Mickey et Minnie, Disney a exprimé les deux personnages. Son parcours en tant que Mickey a été long, s’étalant sur plusieurs décennies. Cependant, son rôle de petite amie de la souris fut plus court, ne durant qu’un an, de 1928 à 1929.

faits amusants Walt Disney



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’aime écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.