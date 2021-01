La fermeture de ‘Avengers: Fin de partie’ C’était l’un des coups les plus durs des fans de l’univers cinématographique Marvel, en plus de la clôture d’une saga de 10 ans, également par les adieux de Robert Downey Jr dans le rôle d’Iron Man, qui a récemment déclaré qu’il avait tout donné concernant le personnage, mais apparemment, il y a encore de l’espoir pour le personnage, car selon un rapport, Iron Man reviendrait pour ‘Les quatre Fantastiques’.

L’arrivée des Fantastic Four est enfin un fait, c’est ainsi qu’il l’a fait savoir Kevin Feige, puisque Marvel Studios travaille enfin sur l’arrivée de cette équipe au MCU dans un film solo, mais ces personnages n’interagiraient malheureusement pas avec d’autres personnages importants comme Iron Man ou Capitaine Amérique, bien que des rumeurs récentes indiquent que cela pourrait arriver.

Selon un rapport de Daniel Richtman, Iron Man reviendrait pour ‘Fantastic Four’, Eh bien, il y aurait une interaction entre Tony Stark et Reed Richards, bien que l’on ne sache pas encore comment cette interaction serait, mais compte tenu du multivers et du voyage dans le temps, cela pourrait bien se produire même pas seulement dans “ Fantastic Four ”, mais dans des projets comme «Ironheart» et «Armor Wars».

Il faut se rappeler que des rumeurs ont circulé sur le retour possible de Chris Evans dans le rôle de Captain America, ce qui serait un retour pour plusieurs projets, même l’un d’eux est une adaptation de «Empire secret», Mais si beaucoup a été dit à ce sujet, cela n’a pas été officialisé et, apparemment, Marvel garderait ces retours possibles comme de grandes surprises pour l’avenir.

Apparemment, l’arrivée de Fantastic Four au MCU serait beaucoup plus spectaculaire que tout le monde ne le pense, car elle pourrait marquer le retour de Robert Downey Jr au rôle, au moins dans un camée ou une participation spéciale, quelque chose que tous les fans apprécieraient.