Avec la tendance à Hollywood à diffuser des films directement sur les plateformes de streaming afin que les studios de cinéma ne soient pas affectés par la pandémie de coronavirus, L’acteur Vin Diesel a parlé de la première de ‘Fast and Furious 9’ et a indiqué si la suite suivra les traces d’autres productions qui ont atteint virtuellement les téléspectateurs ou n’atteindront que le grand écran.

Il faut rappeler que la neuvième partie de ‘Fast and Furious’ (titre en espagnol), a été l’un des premiers films à retarder sa première, un peu après le début de la pandémie de coronavirus en mars dernier. Alors Universal Pictures a lancé sa sortie d’avril 2020 à mai 2021.

Alors que certaines productions à gros budget comme “ Wonder Woman 1984 ” et “ Mulan ” sont allées directement au streaming, ‘F9’ n’ira pas dans cette direction, Car Diesel, protagoniste et producteur du projet, a confirmé son engagement à sortir la suite uniquement sur grand écran, puisqu’il a assuré que le voir d’abord dans ce format est une expérience unique.

«Je suis tellement engagé dans l’expérience cinématographique. Évidemment, j’ai consacré ma vie au cinéma. C’est un sentiment merveilleux de savoir que nous serons là le 28 mai avec un film que tout le monde voudra voir ensemble », a expliqué l’acteur dans une interview pour le magazine Total Film, dont il fera la couverture ce mois-ci.

En plus de Vin Diesel parlant de la première de ‘Fast and Furious 9’, sa co-star John Cena a également expliqué dans la même interview que ‘F9’ est une bonne raison d’aller au cinéma. Peut-être qu’au moment de la sortie du long métrage, la pandémie a déjà été maîtrisée et la grande majorité des salles de cinéma sont ouvertes.

‘Fast and Furious 9’ sortira sur grand écran le 28 mai et mettra en vedette des performances de Vin Diesel, Ludacris, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Helen Mirren, Tyrese Gibson, John Cena, Michael Rooker, Cardi B et Sung Kang.