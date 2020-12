Comme prévu, Warner Bros. a apporté des modifications à son calendrier pour présenter ses films en 2021, c’est ainsi que la nouvelle date de sortie de “ Mortal Kombat ” et de deux autres de ses productions a été annoncée.

Les trois films, ainsi que le Le reste des productions que Warner Bros. lancera en 2021, sera présenté en première sur HBO Max le jour même de sa première au cinéma.

Au total, 18 des films du studio, dont «Wonder Woman 1984», «The Matrix 4», «Dune» et «In the Heights», sortiront le même jour et à la même date au cours des 12 prochains mois.

Lorsque Warner Bros. a annoncé les plans au début de décembre, une bande-annonce promotionnelle a noté que les dates de sortie individuelles sont «sujettes à changement», de sorte que d’autres changements de calendrier pourraient survenir plus tard.

Maintenant ils se sont fait connaître les dates de sortie de ‘Mortal Kombat’, ‘Tom and Jerry’ et du drame de science-fiction ‘Reminiscence’ de Hugh Jackman.

Mortal Kombat, une adaptation en direct du jeu vidéo populaire, était initialement prévue pour le 15 janvier 2021 et sortira le 16 avril 2021.

«Reminiscence», initialement prévu pour la mi-avril, a été retiré du calendrier du studio et sera annoncé plus tard. Alors que le remake animé de “ Tom et Jerry ” a été avancé d’une semaine et sortira le 26 février 2021 au lieu du 5 mars.

Les films basés sur HBO Max seront disponibles pour les abonnés pendant 31 jours. Ensuite, ces titres ne seront diffusés dans les salles que jusqu’à ce que les films arrivent sur leur site de streaming traditionnel, où les gens peuvent les louer sur Amazon, iTunes et d’autres plates-formes en ligne.

Mortal Kombat a été réalisé par Simon McQuoid et écrit par Greg Russo et Dave Callaham. Suivez les plus grands champions de la Terre, appelés à combattre les ennemis d’Outworld et à sauver la planète de la destruction totale.

Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano et Jessica McNamee complètent le casting du film, tandis que James Wan est le réalisateur et il est produit par Todd Garner, qui prévoyait que la bande-annonce arrivera dans la nouvelle année.