Nous n’avons pas forcément besoin de retourner au pôle Nord ou de rencontrer une nouvelle version du Père Noël pour donner à notre écran un parfum vintage. Il y a des histoires qui touchent légèrement le contexte des vacances, ou le gardent très profond, mais elles deviennent tout de même très opportunes – chacune à sa manière – pour la saison qui mène à la fin de l’année. Cela dit, voici dix films à regarder Noël qui ne sont pas proprement Noël, bien que ce soient de grands favoris que vous ne voudrez pas exclure de vos marathons de décembre.

Arme mortelle (Dir.Richard Donner, 1987)

Noël est le meilleur moment pour faire émerger la fraternité et la fraternité. En ce sens, quelle meilleure façon de revisiter un film de copain emblématique où un détective suicidaire et un vétéran cynique se complètent pour le mieux? En revanche, n’oublions pas que le film mettant en vedette Mel Gibson et Danny Glover s’ouvre et se termine sur une saveur de Noël, que ce soit à cause de la chanson “Jingle Bell Rock” ou (tel quel) d’un dîner de fête où les liens amicaux se réaffirment.

Cronos (Dir. Guillermo del Toro, 1993)

À Noël, un “cadeau” magique est tombé entre les mains de l’antiquaire Jesús Gris, mais pas précisément avec le Père Noël comme expéditeur. C’est un artefact doré qui apporte le rajeunissement et la vie éternelle à quiconque l’utilise, mais avec un grand prix. Le protagoniste atteindra le fond en plein milieu de la fête du Nouvel An et sera peut-être destiné à endurer une solitude sans fin, à moins que sa petite-fille ne continue d’être une alliée fidèle. Après tout, la famille passe avant tout.

Difficile à tuer (Dir.John McTiernan, 1988)

À ce stade, Die Hard est plus Noël que Rodolfo et son nez rouge, quand même Fox l’a confirmé comme tel en 2018. Pourtant, en vertu de cette liste, considérons que la polémique persiste avec une intensité excessive. Suffit-il qu’il se déroule la veille de Noël et Noël pour le considérer comme un film incontournable de la période des fêtes? La vérité est que, entre tant d’explosion et de verre brisé, il y a aussi un beau message sur les secondes chances … avec suffisamment d’adrénaline pour faire voler notre imagination sur la façon dont John McClane célèbre la nouvelle année.

À Bruges (Dir.Martin McDonagh, 2008)

La ville de Bruges en Belgique est le cadre idéal pour passer Noël grâce à son aspect de conte de fées médiéval, avec des canaux partout et des cygnes errant librement. Juste à l’heure de la fête, deux tueurs à gages (interprétés par Colin Farrell et Brendan Gleeson) arrivent dans la cité antique en quête de refuge et en attente des ordres de leur patron (Ralph Fiennes). Un rouge sang complètera-t-il les lumières et les décorations de Noël? Avant de le savoir, au moins les deux tueurs à gages pourront exercer le travail sain d’un touriste.

En première page (Dir.Tom McCarthy, 2015)

Le lauréat d’un Oscar aborde Noël dans une séquence culminante aux notes amères, mise en musique par une chorale d’enfants interprétant “Silent Night”. L’équipe de presse Spotlight, quant à elle, n’est pas à la maison en train de manger de la dinde cuite au four, mais poursuit une enquête sur les abus sexuels commis par des prêtres pédophiles à Boston. Avec des histoires tragiques inspirées d’événements réels, le film contredit la joie de l’époque, même s’il parle aussi de certains démons en soutane qui (bien qu’en dehors d’une pastorèle) doivent et peuvent être démasqués.

Le fil fantôme (Dir.Paul Thomas Anderson, 2017)

Dans le dernier film mettant en vedette Daniel Day-Lewis (qui, nous l’espérons, n’est pas vraiment le “ dernier ”), nous avons une histoire d’amour complexe qui implique – comme l’a écrit Kristen Yoonso Kim pour Metrograph – “ l’équivalent cinématographique d’un répit brumeux par une fraîche matinée d’hiver. Décembre”. Une serveuse nommée Alma apporte de la chaleur à la maison du designer fantaisiste Reynolds Woodcock, qui est dur à craquer comme Scrooge lui-même, mais qui n’a besoin que de la bonne nourriture pour s’enivrer d’affections à la lumière d’une cheminée.

Les jeunes aux mains d’argent (Dir. Tim Burton, 1990)

Fatigué des chants de Noël traditionnels? Il n’y a rien de tel que de reproduire la partition de Danny Elfman et de rappeler un angélique Winona Ryder dansant sous une chute de neige inhabituelle provoquée par un Johnny Depp aux mains acérées … De plus, cette image est l’une des nombreuses imaginées par Tim Burton déjà inséparables de l’imaginaire Noël. On parle, bien sûr, d’un réalisateur également responsable des mondes enneigés de Batman Returns et Corpse Bride. Le marathon de vos films est idéal pour les vacances!

Los Angeles Nue (Dir. Curtis Hanson, 1997)

Le sergent ambitieux Edmund «Ed» Exley (Guy Pearce) aspire à devenir lieutenant-détective dans le département de police de Los Angeles et sait qu’il existe de meilleures façons d’obtenir une promotion que d’écrire votre souhait au Père Noël. Par exemple, témoigner contre ses collègues impliqués dans le “Blood Christmas”, véritable affaire (traitée dans le film) concernant sept civils violemment maîtrisés par des hommes en uniforme de la ville californienne, le 25 décembre 1951.

Les yeux grands fermés (Dir. Stanley Kubrick, 1999)

En termes de rassemblements sociaux, le Dr Bill Harford (Tom Cruise) a vécu le plus extravagant dans le cadre de Noël. Ici, il n’y avait pas d’auberges, de dîners de famille ou de cadeaux sous l’arbre. Il est arrivé qu’après s’être disputé avec sa femme Alice (Nicole Kidman) au sujet d’une histoire d’amour passée, ce médecin a quitté la maison et s’est retrouvé dans une aventure nocturne où masques, orgies et rituels étaient le plat principal. Rien à voir avec l’embarquement dans un express magique et le voyage vers le pôle Nord, non?

Rocky (réalisateur John G. Avildsen, 1976)

Une histoire d’amour, de nouvelles opportunités, d’efforts et d’amélioration personnelle est parfaite pour Noël, surtout si elle se déroule dans la ville froide de Philadelphie. Les soirées arrivent dans le quartier du boxeur Rocky Balboa, «l’étalon italien», avant son combat contre le champion du monde Apollo Creed et il les passe en compagnie du timide Adrian, dont le frère ivre est le seul à pouvoir gâcher le moment chaleureux entre deux amoureux. En revanche, cela vaut la peine d’insister, il n’y a rien de plus réconfortant pour les vacances qu’une défaite au goût de la victoire.

mourir dur à bruges noël films de noël



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.