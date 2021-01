Même les films les plus visionnaires ne pourraient imaginer ce que 2020 nous a apporté, mais qu’en est-il de 2021? À première vue, les prévisions ne semblent pas très encourageantes. En effet, le cinéma a envisagé une année pleine d’adversités allant du manque de ressources aux cauchemars technologiques.

Et pourtant, il y a de l’espoir, incarné dans les rêves d’exploration ou dans les changements sociaux qui sont de plus en plus proches de devenir réalité.

Voici une liste de films se déroulant en 2021.

Moon Zero Two (Dir.Roy Ward Baker, 1969)

La course spéciale a inspiré toutes sortes de films, Moon Zero Two étant l’un des plus singuliers. En effet, loin de se limiter à la conquête lunaire, il a exploré les efforts de deux individus pour s’emparer d’un astéroïde en saphir. Tout cela pour la construction d’un vol singulier qui l’a amené à être considéré comme un véritable western spatial. Plus de 50 ans après l’arrivée de l’homme sur la Lune, l’exploration de l’univers s’est intensifiée avec des centres tels que la Station spatiale internationale, des efforts qui cherchent à envoyer des missions habitées sur Mars, des alliances d’entités gouvernementales comme la NASA avec des sociétés comme SpaceX et même la possibilité de faire des voyages privés dans l’espace dans un avenir pas trop lointain. Il va sans dire que l’étude des comètes et des astéroïdes est également devenue de plus en plus récurrente, la capture de ces astres en dehors de notre planète pour l’exploitation particulière de leurs éléments est encore aujourd’hui impossible.

Mad Max (réalisateur George Miller, 1979)

La mythique franchise post-apocalyptique démarre ses actions en 2021 caractérisées par un effondrement social dû à la rareté des ressources naturelles. Au milieu du chaos, un policier cherchant à se venger du meurtre de sa famille finira par devenir le seul capable d’arrêter les dangereux gangs qui parcourent les paysages désertiques de ce qui était autrefois l’Australie. L’année désignée est arrivée et bien que nous ne soyons pas encore dans les conditions reflétées par la franchise, les prévisions ne sont pas encourageantes. Le changement climatique reste l’une des principales menaces pour l’avenir, tandis que l’eau a commencé à s’échanger en bourse sur le marché à terme [vía]. Cela a été considéré comme un indicateur que les principaux pays du monde se préparent à des périodes de soudure qui ne tarderont peut-être pas à venir.

Johnny Mnemonic (Dir. Robert Longo, 1995)

Quelques années avant The Matrix (1999), Keanu Reeves a joué dans le cyberpunk Johnny Mnemonic. Le film, inspiré de l’œuvre homonyme de William Gibson, se déroule dans une 2021 dystopique dominée par les mégacorporations, avec des pays asiatiques à la recherche des clés pour devenir des puissances mondiales et avec un homme qui garde des informations importantes dans un implant cérébral cybernétique. Au début, on pourrait penser que le 2021 affiché à l’écran n’a rien à voir avec le vrai, mais la vérité est que les bases de son histoire sont étrangement similaires au monde actuel. Cela inclut une société ultra-capitaliste, des pays de l’Est dirigés par la Chine et le Japon qui jouissent de plus en plus de pouvoir dans l’ordre mondial, ainsi que des progrès sans précédent dans le domaine technologique qui recherchent la fusion absolue du cerveau et de la machine pour l’autonomisation ultime de la pensée. , étant le Human Brain Project l’un des cas les plus importants.

Resiklo (Dir. Mark A. Reyes, 2007)

Comparé à l’épuisement d’Invasion (1997), le Philippin Resiklo montre une humanité au bord de l’extinction après avoir été attaquée par de violents insectes extraterrestres. L’une de ses différences les plus importantes est que, comme son titre l’indique, les quelques survivants doivent réutiliser les objets situés parmi les décombres qui peuvent les aider dans leur combat continu, ainsi que dans leur vie quotidienne. L’année 2021 a commencé sans bugs de l’espace, mais avec le besoin urgent de promouvoir une culture du recyclage, surtout après une pandémie qui a intensifié le gaspillage de plastiques. Bien qu’il y ait beaucoup à faire, Joe Biden a annoncé son intention de réincorporer les États-Unis dans les accords de Paris [vía] Il a inspiré de bons sentiments chez tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude quant à l’état de santé de notre planète.

À la recherche d’un ami pour la fin du monde (Dir. Lorene Scafaria, 2012)

La comédie dramatique de science-fiction mettant en vedette Steve Carrell et Keira Knightley se déroule au début du printemps 2021. Ceci est indiqué par un journal marqué de la date correspondant au 24 mars. Le film suit deux solitaires se préparant à l’extinction de l’humanité face à une collision imminente d’un astéroïde avec notre planète, entraînant une tendre romance que beaucoup – y compris elle – pourraient considérer comme tardive, même s’il pense que cela s’est produit dans le moment. juste. Contrairement aux années précédentes, la plus grande menace de collision pour cette 2021 ne vient pas des corps célestes, mais de l’étrange objet enregistré sous le nom 2020 SO et qui semble être un propulseur de fusée Centaur des années 60, qui pourrait avoir un impact en mai, mais sans causer d’autres dommages. Plus important est le message que le film envoie sur l’importance des êtres chers dans les moments les plus difficiles et qui devient particulièrement pertinent après les événements survenus en 2020 qui ont condamné beaucoup de personnes à s’éloigner de leur famille et de leurs amis.

La planète des singes: la confrontation (Dir.Matt Reeves, 2014)

L’évolution de Planet of the Apes (R), localisée en 2011, a amorcé la montée en puissance de l’espèce titulaire guidée par César, mais a également montré les premiers signes de la débâcle humaine avec les premiers cas de grippe singe. La confrontation, mise en place dix ans plus tard, a montré une société épuisée par la pandémie et divisée lors de la définition de son chemin dans un nouvel ordre qui a fait du singe le grand prétendant à la domination. Tout indique que les singes ne prendront pas le contrôle en 2021, mais l’essence du film deviendra réalité avec une société mondiale qui doit apprendre des erreurs commises dans le passé après un 2020 marqué par une pandémie qui l’a mis en échec et dont le vaccin lui donne l’opportunité de redéfinir le parcours à la recherche d’un avenir meilleur.

Une place en silence (Dir.John Krasinski, 2018)

Le premier long métrage de John Krasinski n’est pas exactement précis avec les dates. Malgré tout, la mort du petit Beau survenue “89 jours plus tard” et sa pierre tombale gravée de l’année 2020 nous permettent de conclure que les actions climatiques se déroulent en 2021. Cela inclut le combat final de l’Abbott contre les soi-disant “anges noirs” et que Il en résulte une nouvelle perte dans le noyau de sa famille, mais aussi dans la clé pour vaincre les créatures présumées invincibles qui ont conduit l’humanité aux limites de l’extinction. 2020 est devenu malheureux à cause du coronavirus, mais au moins cela n’impliquait pas l’apparition d’êtres qui attaquent leurs victimes à partir du son, il n’y a donc aucune raison de penser que cela va changer en 2021. Tout indique que les attaques sont Ils resteront sur grand écran, la suite étant reportée en avril de cette année après plusieurs mois de retard dû à la pandémie.

Pas dans les rêves (Dir.Jonathan Levine, 2019)

Presque toutes les actions de Ni en tu Sueños ont lieu entre 2019 et 2020. La seule exception est la fin prévue en 2021 et qui montre le personnage joué par Charlize Theron en tant que premier président de toute l’histoire des États-Unis. Les résultats limités des élections nord-américaines de 2016 suggéraient que la prémisse pouvait être remplie pour l’année en cours, ce qui était finalement impossible en l’absence de femmes représentantes dans les principaux partis. Cela n’a pas empêché la politique américaine de faire un pas important vers l’équité, avec Kamala Harris comme première vice-présidente de toute l’histoire de son pays. [vía].

Du temps avec vous (Dir. Makoto Shinkai, 2019)

2021 sert de décor à la romance émotionnelle pour les jeunes conçue par Makoto Shinkai et mettant en vedette un garçon et une fille confus avec la capacité de manipuler le temps à volonté. La nature fantastique de l’histoire a empêché sa prémisse de devenir réalité, mais elle n’a pas empêché les humains de travailler sur de nouvelles technologies qui leur permettent de contrôler les conditions météorologiques au profit de la société. La recherche en est à ses débuts, mais on pense que le système pourrait être pleinement fonctionnel dans une centaine d’années [vía].

Luis Miguel Cruz Un jour je rejoindrai les X-Men, l’Alliance Rebelle ou le Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.