YouTube proposera un cycle de films d’horreur gratuits, dans lesquels vous pourrez voir des films appartenant au groupe Universal Monsters, tous également sortis dans les années 30 et 40 (via NME).

L’épouse de Frankenstein (1935).

Si vous avez toujours voulu voir ces trésors en celluloïd, mais que vous n’en avez jamais eu l’occasion, cette série de films d’horreur gratuits est faite pour vous! Vous pourrez accéder à l’Univers sombre original (celui qui était prévu pour ce siècle n’a plus montré de signes de vie), avec des longs métrages tels que Dracula (1931), Frankenstein (1931), La momie (1932), L’homme invisible (1933), Le loup-garou (1941), la mariée de Frankenstein (1935) et Abbott et Costello contre les fantômes (1948).

Ce qui est intéressant, c’est que tous les films d’horreur gratuits seront disponibles à partir du 15 janvier et les jours suivants. Tous resteront sur la plate-forme pendant une semaine jusqu’au dimanche 23, il y aura donc une fenêtre assez longue pour leur donner une chance. Cependant, bien que les bandes y resteront plusieurs jours, elles auront des horaires d’ouverture spécifiques, que nous vous présentons ci-dessous (via Xataka México):

15 janvier

Dracula – Première 14h00 La Momie – 15h30

16 janvier

Frankenstein – 14: 00hrs La mariée de Frankenstein – 15: 30hrs

17 janvier

L’homme invisible – 14: 00hrs Le loup-garou – 15: 30hrs Abbott et Costello contre les fantômes – 15: 30hrs

Tous les films d’horreur gratuits pourront être visionnés sur la chaîne Fear: The home of horror. De plus, On sait qu’ils ne seront présentés qu’en anglais, mais l’option permettant de générer des sous-titres auto-traduits en espagnol sera activée. De la même manière, pendant que les fonctions sont données, il y aura des liens pour acquérir les films au format numérique de plus en plus utile.

Le loup-garou (1941).

Et en parlant de YouTube ayant une série de films d’horreur gratuits, nous vous invitons à connaître les détails du prochain redémarrage de Dracula, commandé par Karyn Kusama (L’invitation).

