L’un des problèmes les plus difficiles pour les humains est le fait de manger une autre personne, soit par nécessité pour survivre – comme dans le film They Live – soit pire encore pour le plaisir. C’est pourquoi voici quelques films sur le cannibalisme qui ont atteint les cinémas et que vous pouvez désormais regarder chez vous si vous avez l’estomac pour endurer certaines de ses scènes.

Vorace (Dir. Julia Ducournau, 2015)

Ironiquement, ce film au Mexique a été distribué par Cine Caníbal et parle d’une fille végétarienne qui entre à la faculté de médecine vétérinaire et que le premier jour, les étudiants qui entrent sont intimidés d’avoir à manger de la viande animale crue, ce qui provoque en elle un goût soudain et un besoin de toutes sortes de viande. La fin de ce film est impossible à oublier.

Cannibal Holocaust (Dir.Ruggero Deodato, 1980)

Avant que The Blair Witch Project n’aille à l’école avec le genre de métrage trouvé et des images documentant les étapes menant à la disparition d’étudiants, Ruggero Deodato a décidé de prendre – dans sa fiction – un groupe de jeunes en Amazonie et de les faire disparaître. Plus tard, un anthropologue découvre les bandes qu’ils ont enregistrées et observe l’enfer qu’ils ont traversé, aux mains de cannibales locaux.

Bone Tomahawk (Dir. S. Craig Zahler, 2015)

Dans ce western d’horreur sous-estimé, Kurt Russell joue le shérif Franklin Hunt dans une histoire dans laquelle une ville est menacée par un groupe de cannibales prêts à semer le chaos dans le lieu. C’est alors que le shérif se prépare à se battre.

Peu de films mexicains ces dernières années ont cherché à faire ce que nous sommes, un film qui à travers le genre – en l’occurrence la terreur -, aborde un drame familial dans lequel le chef de famille meurt et les enfants doivent être tournés avec sa mère, il était chargé de soutenir et de survivre à Mexico.

Le cannibalisme est le fer de lance de notre protagoniste dans cette histoire réalisée par le réalisateur de A Girl Walks Home Alone at Night, un étrange mélange d’un film de vampire avec un western. Cette fois, nous avons l’histoire d’une fille qui est attaquée par un groupe de cannibales, la laissant sans jambe ni bras, mais qui cherche plus tard à se venger.

Grimm Love alias Rohtenburg (Dir.Martin Weisz, 2006)

C’est peut-être le film le plus dérangeant sur le sujet car il est vrai à 100%. En Allemagne, à travers un forum sur le cannibalisme, un homme place une annonce sur son désir de manger lentement quelqu’un. Plusieurs répondent au message, mais un seul se présente chez lui. Et c’est alors que le plan de ces deux hommes est exécuté jusqu’à ce qu’ils accomplissent le souhait des deux, oui, vous savez ce que cela signifie.

Épicerie fine (Dir.Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, 1994)

A la manière de Soylent Green (Vous savez, “Solyent Green c’est les gens!”) Dans un fantastique scénario apocalyptique dans lequel la nourriture est rare, un chef prend des gens et les transforme en viande pour la consommation d’autres clients.

En hommage à l’Holocauste cannibale, Eli Roth présente un film dans lequel un groupe d’étudiants arrive dans les Amazons pour découvrir que les natifs du lieu pratiquent le cannibalisme et que tout devient un combat pour s’échapper du lieu.

Franchise Hannibal Lecter

Il n’y a pas grand-chose de nouveau à dire sur l’un des tueurs les plus emblématiques de la littérature, du cinéma et de la télévision.

