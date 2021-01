Wandavision est enfin arrivé sur Disney Plus et est le premier spectacle créé par Marvel Studios et Kevin Feige pour la plate-forme de streaming, de la même manière qu’il s’agit du début d’un plan quinquennal dans lequel le MCU il combinera cinéma et télévision pour une expérience unique. Et si tu as aimé ce que tu as vu Wandavision, voici quelques séries télé et films à suivre dans l’ambiance de Westview.

L’amour dans les couleurs (Dir. Gary Ross, 1998) – HBO Go

C’est peut-être la première référence obligatoire pour regarder Wandavision. Dans cette histoire écrite et mise en scène par Gary Ross, Tobey Maguire incarne David, un fan de sitcoms des années 1950 qui, grâce à une télécommande, voyage avec sa sœur dans la ville fictive de Pleasentville. Tout le monde y vit avec cette innocence et cette façon de penser de l’époque, mais aura bientôt une mise à jour de David et de sa sœur Jennifer.

Truman Show (Dir.Peter Weir, 1999) – Netflix

L’autre référence est la comédie / drame mettant en vedette Jim Carrey où il joue Truman, un homme qui tout au long de sa vie a été télévisé pour le divertissement du grand public, ceci à son insu. L’ensemble de la conception de la production est créé pour ressembler à l’Amérique des années 1950.

Bewitched (Saison 3 et 4) – Pluto TV

Le deuxième épisode de Wandavision est un hommage complet à Bewitched où le couple doit effectuer un acte magique devant les habitants de Westview mais sans qu’ils sachent qu’ils font réellement tout sans astuces. La série Bewitched est également une transition dans le spectacle du noir et blanc à la couleur.

Mulholland Drive (Dir. David Lynch, 2001) – iTunes Store

Une jeune femme cherche une opportunité d’actrice à Hollywood. On ne peut pas en dire beaucoup plus sur l’une des œuvres les plus emblématiques de David Lynch sans ruiner l’expérience d’un voyage dans le mystère et l’inconnu avec des personnages qui semblent en savoir plus que le protagoniste, qui semble être piégé dans un rêve qui se mêle au réalité.

The Twilight Zone (Saison 1, Creator Rod Serling) – DVD Amazon

L’un des piliers de la science-fiction aux États-Unis a été Rod Serling qui a créé une série d’histoires anthologiques qui jouait avec les limites de la réalité tandis que ses protagonistes luttaient pour essayer de découvrir la vérité de tout. Dans Prime Video, vous pouvez trouver les deux premières saisons du dernier redémarrage de la série, maintenant avec Jordan Peele comme hôte.

Le dernier grand héros (Dir.John Mctiernan, 1993) – HBO Go

Jack Slater est l’un des meilleurs personnages d’action du cinéma, du moins pour Dany, qui apprécie chacun de ses films jusqu’au jour où un ticket magique le transporte dans l’action même de Jack Slater IV et tout change. pour le numéro fanatique de ce personnage. Tout est incroyable pour Dany mais pas pour Jack Slater qui découvre que son monde n’est pas réel et vit au sein d’une franchise cinématographique.

