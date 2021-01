À l’heure actuelle, les œuvres cinématographiques de David Fincher sont extrêmement bien reconnues par la critique et le public. De Seven à Lost, le réalisateur a construit une carrière très solide, mais apparemment certains de ses travaux ne sont pas du goût de tous ses collègues. Du moins, c’est le cas de Paul Thomas Anderson, qui a eu quelques mots désagréables sur Fight Club..

Paul Thomas Anderson n’est pas un fan de Fight Club.

Pour comprendre pourquoi le responsable de The Phantom Thread n’est pas fan du film mettant en vedette Edward Norton et Brad Pitt, il faut avoir un peu de contexte: à l’époque, l’un des aspects les moins appréciés du projet était la manière dont il Il a intégré la souffrance du cancer du testicule dans son récit, notamment parce que le personnage de The Narrator assiste à un groupe de soutien pour les personnes atteintes de cette maladie, bien qu’il ne la subisse pas.

Revenant aux commentaires d’Anderson: il s’avère que, dans une interview avec Rolling Stone, qui a eu lieu en 2000, le créateur a donné une opinion très forte sur Fincher et son film (via The Playlist):

«J’en ai regardé trente minutes simplement parce que notre bande-annonce joue plus tôt. Et j’aimerais beaucoup parler du film, mais je vais faire comme si je ne l’ai jamais vu. C’est tout simplement insupportable. Je souhaite que David Fincher ait un cancer pour toutes ses blagues à ce sujet, je lui souhaite un putain de cancer des testicules«.

Le club de combat (1999).

La vérité est que la bande-annonce dont parlait Anderson à l’époque était celle de Magnolia, sortie à peu près à la même époque. Était-ce un problème de concurrence? On ne le sait pas, mais force est de constater que le réalisateur de Punch Drunk Love est assez effusif quand quelque chose ne lui convient pas.

Et bien sûr, cela ne pouvait pas rester ainsi, comme Fincher lui-même a répondu 21 ans plus tard, également dans une interview pour Rolling Stone. Tout indique que l’ancien créateur de vidéoclips comprend pourquoi la PTA a réagi de cette façon. Ceci dit:

“Oui regarde. J’ai traversé un cancer avec quelqu’un que j’aime et je peux comprendre si quelqu’un a pensé [eso]. Je ne pense pas que nous nous moquions des survivants ou des victimes du cancer. […] Quant à la citation de Paul, je comprends. Si vous êtes dans un état émotionnel difficile et avez vécu quelque chose de grand… Mon père est mort et cela m’a certainement fait me sentir différent de la mort et de la souffrance. Et mon père aimait probablement moins “Fight Club” que Paul. “

David Fincher a répondu à Paul Thomas Anderson.

Paul Thomas Anderson ne supporte pas le Fight Club, mais Qu’as-tu pensé de Mank, le dernier film de Fincher? Peut-être que bientôt nous saurons.

