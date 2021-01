Les phases suivantes de l’univers cinématographique Marvel (MCU) présenteront les prochains antagonistes, certains très populaires, d’autres moins connus, cependant, il semble que certains acteurs soient déjà recherchés pour incarner ces personnages, par exemple, un rapport récent indique que le acteur Michael Fassbender serait un méchant dans les studios Marvel.

Vous devez vous rappeler lLa célébrité de 43 ans a joué Magneto dans quatre longs métrages de la saga “ X-Men ”, gagner le respect des fans grâce à l’interprétation d’un mutant qui cherche à se venger mais en même temps veut aussi la rédemption et vivre en paix dans un monde où les siens ne sont pas acceptés.

Malgré le fait que la saga des enfants de l’atome se soit brutalement terminée par l’achat de Disney à FOX, Acteur européen Il pourrait revenir dans le monde des super-héros, mais maintenant pas en tant que Magneto mais Michael Fassbender serait un méchant dans Marvel Studios, selon un rapport de Giant Freakin Robot qui a circulé cette semaine.

On ne sait pas quel mal on pourrait faire, mais le portail We Got This Covered indique qu’il y a de fortes chances qu’il devienne le docteur Doom, qui ferait ses débuts dans le MCU avec le film “ Fantastic Four ” que Jon Watts dirigera très bientôt car il n’y a pas date de début des enregistrements ou de la première.

Ce ne serait pas la première fois qu’un acteur passe d’une franchise de super-héros à une autre, il suffit de se tourner pour voir Chris Evans, qui était la torche humaine, dans la version cinématographique de “ Fantastic Four ” des années 2000 et des années. après être devenu Captain America dans le MCU ou Ryan Renolds, une célébrité qui portait le costume Green Lantern dans le DC Extended Universe (DCEU) et plus tard était Deadpool en live-action.