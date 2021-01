Il y a beaucoup d’histoires comme celle racontée par «Fisherman’s Friends (Musique à bord)», des films comme «Fisherman’s Friends (Musique à bord)» … il y en a aussi beaucoup.

Un film qui est ce qu’il prétend être, qui est aussi ce qu’il semble être et qui raconte la montée en puissance des Fisherman’s Friends, un groupe composé de dix marins de Cornouailles qui ont réussi à placer leur premier album parmi les 10 albums les plus vendus Du Royaume-Uni. Un disque formé d’anciens salomas, des chants que les pêcheurs utilisent pour travailler à l’unisson, augmentant la productivité et créant des liens entre marins.

Vous vous souvenez du début de «Take Down the Man»? Eh bien, dans ce qui est sans aucun doute aussi le meilleur de «Fisherman’s Friends (Musique à bord)», un de ces films que l’on peut juger par la couverture du livre. Peu importe le nombre de pages que vous avez. C’est le film qu’il prétend être, aussi celui qu’il semble être. À la lettre et avec un facteur de surprise qui tend à être compris entre aucun et zéro. Et pourtant, c’est toujours amusant à regarder … ou à écouter.

Parce que nous pourrions l’entendre au lieu de le voir, et le résultat serait pratiquement le même. Une comédie très légère, simpliste, sympathique et bien intentionnée soutenue par le charisme des personnes présentes ici. Sinon, rien de plus qu’une histoire télégraphiée du début à la fin: un film conventionnel pour raconter une histoire typique dont la gentillesse peut être confondue avec du négligence. Et bien que le bateau flotte, c’est encore un simple bateau.

Parce qu’il y a beaucoup d’histoires comme celle que raconte «Fisherman’s Friends (Musique à bord)», mais des films comme «Fisherman’s Friends (Musique à bord)» le sont encore plus.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex