Il reste encore des mois avant d’assister aux débuts de l’actrice nominée aux Oscars dans le MCU, à travers le long métrage très attendu Black Widow. Cependant, il semble que la Maison des Idées ait une confiance absolue dans Florence Pugh, comme de récentes rumeurs suggèrent que les Britanniques ont déjà rejoint un autre projet Marvel, en particulier la série à venir Oeil de faucon.

Selon une exclusivité de The Direct, Florence Pugh aurait été signée pour rejoindre le casting de Hawkeye, une prochaine série originale sur la plateforme de streaming Disney Plus. Le rôle qui y jouerait serait le même que celui de Black Widow, c’est-à-dire celui du meurtrier Yelena Belova, alliée de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) et héritière du surnom de «Black Widow».

Les médias ne savent pas quel serait le poids du personnage dans la prochaine série, bien que des sources proches auraient indiqué que Yelena “portera un costume inspiré de Ronin, similaire au costume que Clint Barton portait dans Avengers: Fin de partie, à un moment donné de la série”.

Hawkeye est l’un des projets en série qui élargira la branche télévision du MCU, toujours considéré comme faisant partie de la phase 4 de la franchise de plusieurs millions de dollars. Jeremy Renner sera de retour dans le rôle du personnage titulaire, désormais avec la tâche de former son successeur à l’arc et aux flèches: la jeune Kate Bishop, dont l’interprète n’est pas encore confirmée par Disney ou Marvel Studios, mais le nom de Hailee Steinfeld continue de plaire à d’innombrables fans (en août, l’actrice de Bumblebee aurait déjà signé un contrat).

Comme indiqué il y a quelques jours, la production de Hawkeye débutera cette semaine à Brooklyn, New York (via). En tant que créateur et scénariste de la figure du spectacle Jonathan Igla (Mad Men), alors que parmi les occupants du fauteuil de direction se distingue actuellement Rhys Thomas (Documentaire maintenant!) Et le duo Bert et Bertie (Le grand).

Se pourrait-il que des images émergent bientôt du plateau de tournage, où l’on voit Florence Pugh et Jeremy Renner côte à côte? Pour l’instant, l’actrice de Little Women and Midsommar a encore une mission en suspens avec l’agent Romanoff et son film solo. Veuve noire (qui parle de la maltraitance des femmes, selon Pugh) devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

