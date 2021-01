Après avoir acquis les droits du film pour 30 millions de dollars en septembre dernier, Netflix a sorti une première bande-annonce ainsi qu’une affiche de ‘Malcolm et Marie‘, un drame romantique avec John David Washington (‘ Tenet ‘) et Zendaya (‘ Spider-Man: Homecoming ‘). La bande-annonce et l’affiche sont disponibles ci-dessous.

Dans le film, un cinéaste (Washington) rentre chez lui auprès de sa petite amie (Zendaya) après avoir célébré la première d’un film dont il est convaincu qu’il sera un succès critique et financier imminent. La nuit prend soudain un tour alors que des révélations sur leurs relations commencent à faire surface, testant la force de leur amour.

L’idée du projet est venue de Zendaya elle-même, qui a contacté le créateur de «Euphoria», Sam Levinson, et lui a demandé s’il était possible pour lui d’écrire et de réaliser un film pendant la quarantaine. Quelques jours plus tard, Levinson a inventé cette histoire dirigée par Zendaya et Washington.

Pour faire du projet une réalité, Levinson, son partenaire et épouse Ashley Levinson, Kevin Turen, Washington et Zendaya ont personnellement financé le film pendant les étapes de pré-production et de production. Le film devrait sortir sur Netflix le 5 février 2021.

