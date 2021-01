Foo Fighters vient de sortir une nouvelle chanson de leur prochain album, dont la sortie est prévue le 5 février. Juste pour coïncider avec l’anniversaire de Dave Grohl, “Waiting On A War” arrive sur le Web et sur toutes les plateformes musicales comme un poing levé en l’air pour protester contre la guerre et la guerre qui sévissent aux États-Unis depuis des décennies.

Comme expliqué par le groupe à travers leurs réseaux sociaux officiels, cette chanson est née en réponse à une conversation douteuse que Grohl a eue avec sa fille de 11 ans. Alors qu’ils se rendaient ensemble à l’école, la fille a demandé à son père s’il allait y avoir une guerre.

Mon cœur s’est serré quand j’ai réalisé qu’elle vivait maintenant sous le même nuage sombre que j’avais ressenti il ​​y a 40 ans. Ce jour-là, j’ai écrit «Waiting On A War». Chaque jour, en attendant que le ciel tombe. Y a-t-il plus que ça? Y a-t-il plus que d’attendre une guerre? Parce que j’ai besoin de plus. Nous le faisons tous.

La chanson, d’un peu plus de 4 minutes, réfléchit sur la normalisation de la guerre. Il raconte l’histoire d’une personne qui, depuis qu’elle était petite, attend qu’un conflit à grande échelle se produise, même en jouant avec des armes à feu et des soldats en plastique.

“Cette chanson a été écrite pour ma fille, Harper, qui mérite un avenir, comme tous les enfants.”

“Waiting On A War” est le troisième single que Foo Fighters sort, avant la sortie de leur album Medicine at Midnight. Les contributions précédentes de sa nouvelle production correspondent à “Shame Shame” et “No Son of Mine”. De plus, la sortie de la chanson coïncide non seulement avec le 52e anniversaire du chanteur, mais aussi avec le 25e anniversaire du groupe.

Précisément dans le cadre des célébrations d’anniversaire, Foo Fighters s’est associé à la marque Vans pour créer un modèle spécial inspiré du groupe. Vans x Foo Fighters Sk8-Hi Ils seront mis en vente prochainement, mais la marque de sport n’a pas précisé quand.

Récemment, Foo Fighters faisait également partie de la conversation, car une vidéo de leur chanteur est apparue sur les écrans du métro de Mexico (via), dans laquelle il a demandé aux “chilangos” de porter des masques et de prendre soin les uns des autres. les autres de Covid-19.

Dave Grohl est l’un des chanteurs de groupes de rock les plus populaires. Après son départ de Nirvana, Grohl a formé son propre groupe qui est maintenant l’un des plus réussis de la scène rock. Foo Fighters a été formé en 1994, mais son lancement officiel a eu lieu en 1996 et il est reconnu comme l’un des groupements de la ville de Seattle.

La nouvelle chanson de Foo Fighters, avec un message social et des connotations de protestation, rappelle également ce single sorti par The Killers l’année dernière, dans lequel il s’est exprimé pendant plusieurs minutes sur les questions frontalières, les déportations et surtout critiqué les intentions. non réalisé par Donald Trump pour la construction d’un mur entre la frontière du Mexique et des États-Unis. Il s’appelle “Land of Free” et vous pouvez l’écouter ici.

